День в истории: Первая телеграмма и открытие станции Академгородок

В этот день, 24 мая, произошли такие события.

Первая телеграмма

Передача телеграммы азбукой Морзе denvistorii.ru

24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра. Изобретателем этого «чуда» стал – Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы.

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Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течении двух недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира, и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое.

Таким образом, телеграф стал по настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую веху в истории связи, изобретение это важно еще и тем, что здесь впервые, и при том, в достаточно значительных масштабах, была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений.

Открытие станции Житомирская

Станция Житомирская wikimedia.org

Житомирская - 41-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Святошин» и «Академгородок».

Читай также: День в истории: Первая женщина-врач и спуск в Марианскую впадину Открыта 24 мая 2003 года. Название станции выбрано по направлению на Житомир. Пассажиропоток — 36,6 тыс. чел./сутки. Открыта 24 мая 2003 года. Название станции выбрано по направлению на Житомир. Пассажиропоток — 36,6 тыс. чел./сутки.