День в истории: 11 мая - Первая печатная книга и первый Полароид

В этот день, 11 мая, произошли такие события.

Первая печатная книга

Алмазная сутра wikipedia.org

Буддизм и буддийская религиозная литература играют большую роль в общественной, культурной и духовной жизни народов многих стран. Одним из главных произведений буддийского канона, наиболее почитаемым буддийским текстом дальневосточной традиции, является «Ваджраччхедика Праджняпарамита Сутра», известная в Европе как «Алмазная сутра» - самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. Образное ее название – «Сутра о Совершенной мудрости, рассекающей (тьму невежества) как удар молнии».

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В сутре описываются поведение, речь и образ мыслей «вступивших на стезю бодхисаттв», т.е. тех, кто всецело посвятил себя духовному совершенствованию. Тем, кто только намеревается вступить на этот путь, сутра рекомендует накапливать добродетели, из которых наиболее ценные – заучивание данного благовестия, медитация над ним и распространение знания о нем.

Сутра пользуется исключительным авторитетом; переведена практически на все языки «северного буддизма».

В 1900 году в одной из пещер Даньхуаня (запад Китая) была найдена одна из копий «Алмазной сутры». Этот священный буддистский текст датируется 868 годом нашей эры. Книга была издана за сотни лет до появления техники шрифтовой печати в Европе. Ныне книга входит в коллекцию Британской библиотеки в Лондоне.

«Алмазная сутра» является наиболее ценным предметом экспозиции, посвященной искусству и культурным традициям знаменитого «Шелкового пути» – дороги, связывавшей восток и запад Евразии. Книга представляет собой свиток бумаги серого цвета с иероглифами, обернутый вокруг деревянной основы.

Как установили археологи, при изготовлении книги использовалась техника печати для того, чтобы можно было сделать несколько копий. Изготовление многоэкземплярных копий давало буддистам определенные преимущества в распространении их религии, а потому они широко использовали технику печати.

Найденная археологами копия была создана человеком по имени Ван Цзи 11 мая 868 года от имени его родителей. Бумага и печать уже применялись в Китае до появления «Алмазной сутры», однако это первое известное издание, которое имеет четко обозначенную дату выхода в свет.

Образование для женщин в Оксфорде

Студенты Оксфорда wikipedia.org

Точная дата основания Оксфордского университета неизвестна, однако обучение в Оксфорде велось уже в 1096 году. Высылка иностранцев из Парижского университета в 1167 году (в результате реформы Генриха II Плантагенета, он запретил английским студентам учиться в Сорбонне) заставила многих английских учеников уехать из Франции и поселиться в Оксфорде. Историк Джерард Уэльский читал лекции студентам ещё в 1188 году, а первое упоминание об иностранных учениках было в 1190 году, первым иностранным студентом по документам был «Emo of Friesland». Главой университета являлся (и является по сей день) канцлер.

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В 1879 году, Сомервиль-колледж стал одним из двух новообразованных одновременно учебных учреждений созданных в Оксфорде для обучения женщин: Леди-Маргарет-Холл — во влиянии Церкви Англии, а второй — Сомервиль — как нерелигиозный, а в 1920 году присваиваемые им степени были признаны как оксфордскоуниверситетские.

Женщин в Оксфорд начали принимать только в 1920-х годах, однако уже в 1970-х годах было отменено раздельное обучение.

Первый фотоаппарат Полароид

Polaroid Highlander wikipedia.org

Компания Polaroid была образована в 1937 году, и первая пара очков была продана уже в конце 1930-х годов. Спрос возрастал, и вскоре продукция Polaroid пересекла границы Европы и Азии. В 1948 году фирма Polaroid производит фотоаппараты, которые сразу после съёмки выдают готовый снимок. Для этого фирма выпускала специальные аппараты и специальные кассеты к ним. Кассета содержит фотографический материал или комбинацию из фотографических материалов и реактивов, дающих в результате позитивный снимок на бумажной подложке. Стоил фотоаппарт тогда 89 долларов 95 центов.

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Именно это изобретение принесло компании широкую известность, хотя на её счету многие не менее важные изобретения: рентгеновская плёнка, прибор ночного видения, тепловизор и т. д., во время этого продуктивного периода компания заслужила звание «фабрики изобретений».

Напомним, днем ранее мы вспоминали Каймановы острова и кругосветка на атомной подлодке.