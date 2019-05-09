День в истории: 9 мая - Первая телевизионная передача и рождение Опеля

В этот день, 9 мая, произошли такие события.

День рождения Опеля

Адам Опель wikipedia.org

Адам Опель (нем. Adam Opel) родился 9 мая 1837 года в немецком городе Рюссельсхайме. Уже в юности Адам был целеустремлен, он много путешествовал по Европе, во Франции обучался производству швейных машин. В 25 лет Опель открывает фабрику по производству швейных машин в своем родном городе – Рюссельсхайме.

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В 1884 году, на выставке во Франции, Адам познакомился с велосипедом и загорелся новой идеей – выпуском велосипедов. В 1885 году Опель расширил производство и стал продавать полностью собранные велосипеды в Германии.

К 1895 году компания Адама Опеля была международным лидером на рынке швейных машин, экспортирующим швейные машины в Европу, США, Россию и Индию, и производила 2 тысячи велосипедов в год.

Еще в 1868 году он женился на Софи Мари Шнеллер. В этом браке родилось пятеро сыновей: Карл, Вильгельм, Генрих, Фридрих и Людвиг. И все они впоследствии работали в семейном бизнесе.

Умер Адам Опель 8 сентября 1895 года в Рюссельсхайме, за 3 года до того, как его сыновья занялись производством автомобилей – товара, благодаря которому основанная им компания стала знаменита на весь мир.

В 1899 году компания Опеля выпускает в свет свой первый автомобиль. На его разработку было потрачено 37 лет. Первый автомобиль Опеля назывался «Opel Patent Motor Car, System Lutzmann».

Популярность к автомашинам «Opel» пришла в 1909 году с выходом небольшого 2-местного Doktorwagen'a.

День рождения открывателя гробницы Тутанхамона

Говард Картер voloknews.ru

Говард Картер родился 9 мая 1874 года в английском графстве Норфолк, он был самым младшим из восьми детей в семье художника Самуила Картера и Марты Картер.

В 1891 году Картер решает заняться археологией и вступает в Британскую организацию археологических исследований Египта. Он участвует в нескольких археологических экспедициях в Египте и открывает храм Хатшепсут. В 1899-1905 годах он являлся генеральным инспектором Египетского отдела древностей.

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В 1906 году Картер знакомится с археологом-любителем лордом Карнавоном, который дает деньги на раскопки в Долине царей в Египте. Почти все гробницы к тому времени уже были разграблены. К раскопкам партнеры приступают в 1914 году. Они открыли гробницы Аменхотепа I и других царей, но вынуждены были прервать свою деятельность в связи с началом Первой мировой войны.

В 1922 году Картер нашел засыпанный вход в гробницу с нетронутыми печатями на дверях. Это была утерянная гробница фараона Тутанхамона.

16 февраля 1923 года они спустились в гробницу и обнаружили несметное количество драгоценностей, погребальную утварь, предметы искусства – числом более 3,5 тысяч. Самым известным экспонатом стала посмертная маска Тутанхамона, сделанная из чистого золота.

Это открытие стало самым масштабным за всю историю египтологии и вызвало интерес к египетской истории во всем мире. Лорд Карнавон умер менее чем через два месяца после совершенного открытия, и его смерть стала началом мистификаций вокруг гробницы Тутанхамона, слухов о «проклятии фараона», от которого умерли 22 участника раскопок.

Однако сам Говард Картер умер только 2 марта 1939 года в Лондоне.

Первая в мире телевизионная передача

Борис Розинг glavnoe.ua

Для преодоления недостатков механической развёртки Розинг изобрел первый электронный метод записи и воспроизведения изображения, использовав систему электронной развертки (построчной передачи) в передающем приборе и электронно-лучевую трубку в приёмном аппарате, то есть, впервые «сформулировал» основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия, — 25 июля 1907 года учёный подал заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». По этой заявке 30 октября 1910 года ему был выдан патент (привилегия, согласно существовавшей тогда терминологии) № 18076.

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В 1908 и 1909 годах открытие нового способа приёма изображения в телевидении подтвердили патенты, выданные в Англии и Германии. В 1911 году усовершенствованное Б. Л. Розингом телевизионное приспособление было запатентовано в России, Англии, Германии, США. 9 мая 1911 года Б. Л. Розингу удалось в своей лаборатории добиться приема сконструированным им кинескопом изображений простейших фигур. Это была первая в мире телевизионная передача, ознаменовавшая начало эры телевидения.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Красный Крест и первый полет дирижабля.