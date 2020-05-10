День в истории: 28 апреля - Плавание Кон-Тики и первый космический турист

В этот день, 28 апреля, произошли такие события.

Запатентован воздушный кондиционер

Первый кондиционер ruspekh

28 апреля 1914 года в США был запатентован воздушный кондиционер. Кондиционер предназначен для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, он очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Впервые о кондиционере, как изобретении, стало известно в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Несмотря на перспективную идею кондиционирования воздушной среды помещения, ее практического применения пришлось ждать довольно долго.

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Только в 1902 году в США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Причем эта первая климатическая техника, являющаяся предком кондиционера, была предназначена не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.

Поняв все плюсы такой техники, вскоре началась повсеместная установка кондиционеров в театрах и магазинах. Несмотря на дороговизну такой установки, практичные американцы не жалели денег, так как комфортная прохлада в помещениях, которую создавал кондиционер даже в самые жаркие месяцы, очень эффективно привлекала посетителей.

Отлично сориентировались и американские производители техники. Например, американская компания «General Electric», выпустив в 1929 году первый комнатный кондиционер, стала родоначальником всех современных кондиционеров и на долгое время закрепилась в списке лидеров по изготовлению систем кондиционирования. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу.

Начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни.

Хотя американские компании старались быть лидерами в области систем кондиционирования, с конца 1950-х годов их начали постепенно вытеснять японские компании. Именно японцы первыми стали изготавливать сплит-системы (разделенные на внешний и внутренний блоки кондиционеры).

С течением времени кондиционеры становились все мощнее и функциональнее, срок их службы увеличивался. Современные кондиционеры кроме охлаждения воздуха (основная цель их использования) также могут нагревать воздух, ионизировать, осушать, вентилировать и очищать, увеличивать содержание кислорода в воздухе.

Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики»

Кон-Тики xcomdb.ru

В этот день 1947 года отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики» норвежский этнограф Тур Хейердал. Целью его путешествия было намерение подтвердить свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки.

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Многие ученые того времени были уверены, что предки туземцев, которые заселили Полинезию, приплыли на тихоокеанские острова из Юго-Восточной Азии. Но Хейердал считал, что они приплыли из Америки. И чтобы доказать это, ученый задумал построить плот и в точности повторить предполагаемый путь вождя инков Кон-Тики.

С Туром спорили известные ученые египтологи, специалисты по Средиземноморью и Месопотамии. Они отвергали саму возможность дальнего плавания на папирусных лодках в океане.

Путешествие Хейердала вошло в историю как одно из самых необыкновенных путешествий прошлого столетия. Плавание на папирусном судне многими воспринималось как авантюра. Хейердал проплыл с экипажем на бальсовом плоту «Кон-Тики» из Перу в Полинезию. Плот вышел из перуанского порта Кальяо 28 апреля 1947 года.

Сто и один день Тур Хейердал и пятеро его отважных спутников боролись с высокими волнами, непогодой и голодом. Они проплыли около пяти тысяч морских миль (это примерно восемь тысяч километров). А 7 августа 1947 года путешественники пристали к полинезийскому атоллу Рароиа. Тем самым они доказали, что на бальсовых плотах подобные плавания могли совершаться и в древности.

Состоялся полет в космос первого космического туриста

Деннис Тито scientificrussia.ru

28 апреля 2001 года стартовал российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Т.Мусабаевым и Ю.Батуриным и первым космическим туристом американским миллионером Деннисом Тито на борту. 30 апреля была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС).

Экипаж «Союза» провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тито занимался фото– и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех находящихся на МКС. 6 мая российские космонавты с Деннисом вернулись на Землю.

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Сразу после приземления первый космический турист сказал, что он побывал в раю, и что собирается опубликовать книгу о своем пребывании в космосе. За полет на околоземную орбиту Тито заплатил Федеральному космическому агентству России 20 млн. долларов США.

Именно тогда в мировых СМИ и появилось выражение «космический туризм», начало которому положил этот полет. Правда, сам Тито (и его последователи) называет себя не туристом, а участником космического полета. Этот термин используется и в официальных кругах.

Космический туризм – полеты в космос или на околоземную орбиту, финансируемые из частных средств, в развлекательных или научно-исследовательских целях. Согласно исследованиям общественного мнения, у многих людей в мире есть огромное желание полететь в космос. По мнению специалистов, это желание может в среднесрочной перспективе стать важным источником финансирования дальнейшего развития космонавтики.

В настоящее время единственной используемой целью космического туризма является МКС. Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей Союз. Подготовка космических туристов проводится в Звёздном городке под Москвой, а также в небольших самолётах, симулирующих невесомость.

Последний полёт космического туриста состоялся в 2009 году, а всего на МКС побывали семь туристов. Из них одна женщина - Ануше Ансари, а Чарльз Симони слетал в космос два раза (данные на апрель 2013 года).

Сегодня космический туризм, несмотря на стоимость билетов в 30-40 млн. долларов, становится серьезным бизнесом, поскольку число желающих увидеть космос и готовых платить за недоступные на Земле ощущения постоянно растет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали памперсы и первый полет Airbus А380.