День в истории: Памперсы и первый полет Airbus А380

В этот день, 27 апреля, произошли такие события.

День рождения Сэмюэла Морзе

Сэмюэл Морзе kulturologia.ru

Сэмюэл Морзе (англ. Samuel Morse) родился 27 апреля 1791 года в Чарлстауне (штат Массачусетс, США). Учился в Йельском колледже, где проявил интерес одновременно к электричеству и живописи.

После окончания колледжа в 1810 году Морзе стал клерком в Бостоне, но живопись оставалась его главным увлечением. В 1811 году родители помогли ему поехать в Англию для изучения живописи. Там он создал ряд исторических полотен.

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Во время войны 1812 года между Англией и Соединенными штатами занял проамериканскую позицию. В 1815 году вернулся на родину, но американцы не оценили его исторические холсты. Для того, чтобы зарабатывать на жизнь, он вернулся к портретной живописи и работал в Новой Англии, Нью-Йорке и Южной Каролине. Среди его друзей были герой Американской войны за независимость - маркиз Лафайет и романист Фенимор Купер.

В 1826 году Морзе основал Национальную академию рисунка и был ее первым президентом до 1845 года. В 1832 году, во время плавания на корабле из Европы в США, под влиянием сообщения об изобретении электромагнита он задумался над возможностью создания электрического телеграфа.

Первую рабочую модель телеграфа он изготовил в 1835 году. В это время он еще посвящал большую часть своего времени живописи, преподаванию в Нью-Йоркском университете (где он в 1832 стал профессором живописи и скульптуры) и политике.

С 1837 года основное внимание Морзе стал уделять своему изобретению. В 1838 году он разработал систему точек и черт (тире) для кодированной передачи сообщений, которая стала известной во всем мире как азбука Морзе.

После неудачной попытки создать телеграфную линию в Европе в 1843 году Морзе получил финансовую поддержку от Конгресса для создания первой экспериментальной телеграфной линии в США от Балтимора до Вашингтона. В 1844 году линия была закончена, и 24 мая 1844 года он послал первое телеграфное сообщение: «Чудны дела твои, Господи!».

Морзе был вовлечен конкурирующими изобретателями в патентные тяжбы, вел энергичную борьбу за свои права, которые в 1854 году были признаны Верховным судом США. Телеграфные линии были проведены по обе стороны Атлантики.

На склоне лет, будучи состоятельным человеком, Морзе занимался филантропической деятельностью – помогал колледжам, церквям и бедным художникам.

Скончался Сэмюэл Морзе 2 апреля 1872 года в Нью-Йорке.

День рождения памперсов

Создатель Памперсов Виктор Миллз показывает свое изобретение vladtime.ru

27 апреля 1965 года в США были запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании «Procter&Gamble» и по совместительству дедушка троих маленьких внуков.

История создания памперсов началась гораздо раньше, когда Миллз был вынужден присматривать за своими внуками. Столкнувшись с массой неудобств, связанных со сменой пеленок, он додумался — стирать не надо, а надо выбрасывать. Он понял, что должен существовать одноразовый подгузник (из материала хорошо впитывающего жидкость и не стесняющего движений ребенка), который можно поменять быстро и без осложнений, а потом просто выбросить.

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Идея Миллза заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первые модели Миллз испытал на собственных внуках. Домашние испытания подтвердили перспективность идеи.

Но американское население на партию нового продукта отреагировало отрицательно, поскольку условия для испытаний были выбраны крайне неблагоприятные. Одноразовые подгузники попытались использовать летом в городе Даллас, когда температура не опускалась ниже +30 С. Из-за пластиковых трусов, одетых на ребенка при такой температуре, у младенцев раздражение кожи возникало почти мгновенно.

Но, к счастью, руки разработчиков не опустились, и следующие испытания в марте 1959 года стали датой в истории человечества, ознаменовавшей первое успешное массовое использование одноразовых подгузников. Создатели отказались от плотного пластика, изделие стало мягче, лучше впитывало влагу. Две трети семей, участвовавших в эксперименте, признали тот факт, что новые одноразовые подгузники лучше старых и привычных.

Положительные отзывы заметно активизировали энтузиазм не только Миллза, но и руководства компании «Procter&Gamble». Первый подгузник назвали «Pampers» — от английского слова «pamper» — «баловать» или «лелеять», «изнеживать». Также было создано оборудование для массового производства одноразовых подгузников, которые поступили в продажу.

Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают её контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Сегодня наряду с детскими подгузниками существуют и подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это полезное изобретение давно покинуло пределы Земли и без них не обходится ни один космический полет. Также их используют, например, при длительных гонках на автомобилях и в иных подобных ситуациях, а мировой рынок одноразовых подгузников ежегодно поглощает продукцию объемом в миллиарды долларов.

Первый полет совершил авиалайнер Airbus А380

Airbus A380 wikipedia.org

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S.A.S. (ранее Airbus Industrie) — крупнейший серийный авиалайнер в мире (высота 24,08 метра, длина 72,75 метра, размах крыла 79,75 метра[4]). Вместимость — 525 пассажиров в салоне трёх классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелёты на расстояние до 15 400 км.

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Пять A380 были построены в целях демонстрации и тестирования. Первый А380, серийный номер MSN001 и регистрационный F-WWOW, был представлен на церемонии в Тулузе 18 января 2005 года.

Первый полёт начался в 8:29 по UTC (10:29 по местному времени) 27 апреля 2005 года. Этот самолёт, оборудованный двигателями Trent 900, взлетел из международного аэропорта Тулузы с лётным экипажем из шести человек во главе с пилотом-испытателем Жаком Роси. Самолёт успешно приземлился через три часа и 54 минуты.

По состоянию на 31 марта 2019 имеется заказов на 55 самолётов семейства A380 при 235 проданных машин, из которых эксплуатируется 233 самолёта.

Напомним, днем ранее мы вспоминали вирус Чернобыль и падение метеорита.