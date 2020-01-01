День в истории: 28 марта - Стиральная машина и взрыв на АЭС Три-Майл-Айленд

В этот день, 28 марта, произошли такие события.

В США запатентована первая стиральная машина

Первые стиральные машины LiveJournal

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.

Следующее подобное изобретения было вновь запатентовано в США, в 1851 году – американец Джеймс Кинг изобрел стиральную машину с вращающимся барабаном, которая очень напоминала современную, только привод у нее был ручным. В последующие годы такие изобретения патентовались с завидной регулярностью, обрастая все новыми усовершенствованиями. Иногда ручная сила заменялась животной, как сделал один золотоискатель в Калифорнии. Он устроил общественную прачечную на базе стиральной машины, запускаемой 12 мулами. Важным и неотъемлемым атрибутом машины стали ручные валики для отжима белья, изобретенные в 1861 году, которые крепились на корпусе машины.

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Процесс распространения и совершенствования стиральных машин все набирал обороты, и к 1875 году только в Америке было зарегистрировано более 2000 патентов на устройства для стирки. Не все идеи были жизнеспособными и получили дальнейшее развитие. Подлинный же отсчет эры стиральных машин начался с их серийного производства в 1900 году немецкой фирмой MIELE&CIE. И они пользовались высоким спросом, что сподвигло и другие компании заняться данным производством.

Революцией в развитии стиральных машин стало применение мотора – на первых порах это был или бензиновый двигатель внутреннего сгорания, или электродвигатель. Машины с электрическим приводом появились в 1908 году, а первая автоматическая стиральная машина появилась в 1949 году.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее – они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах… В общем, стали просто неотъемлемым атрибутом жизни современного человека. Также стоит отметить, что техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров над этими изделиями работали еще и дизайнеры. «Гадкий утенок» превратился в элегантный бытовой прибор, не только выполняющий широкий набор функций и упрощающий жизнь человеку, но и украшающий собой его жилище.

Первый в мире гидроплан

Первый гидроплан LiveJournal

28 марта 1910 года в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан — самолет, способный взлетать и приземляться на водную поверхность.

Первый целевой гидросамолет специальной конструкции (летающая лодка) был создан Григоровичем в 1912–1913 годах. Примерно в те же годы (1912–1913) аналогичный аппарат был создан во Франции фирмой Доннэ-Левек. Первоначально летающая лодка Григоровича носила флотское обозначение Щ-1 (свойственное самолетам, выполненным на заводе С. С. Щетинина), далее называлась М-1.

Незадолго до Первой мировой войны во всех развитых странах гидропланы стали развиваться как отдельный вид авиационной техники и достигли своего золотого века в 1930-е — 1940-е годы. С развитием реактивной авиации гидросамолёты были вытеснены в свою экологическую нишу в связи с более низкими экономическими показателями и ограничениями по скорости.

Одна из самых тяжелых аварий в истории ядерной энергетики

Авария на АЭС diary.ru

Крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики США произошла 28 марта 1979 года на втором энергоблоке станции по причине своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива. В ходе аварии произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен. Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, однако радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались несущественными. Аварии присвоен уровень 5 по шкале INES.

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Авария усилила уже существовавший кризис в атомной энергетике США и вызвала всплеск антиядерных настроений в обществе. Хотя все это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, ее историческое развитие было остановлено. После 1979 и до 2012 года ни одной новой лицензии на строительство АЭС не было выдано, а ввод в строй 71 ранее запланированной станции был отменен.

Результаты расследования аварии привели к переосмыслению стандартов безопасности АЭС и роли в ней человеческого фактора. Комиссия по ядерному регулированию США была реорганизована, а надзор за эксплуатацией атомных станций усилен.

Работы по устранению последствий аварии были начаты в августе 1979 года и официально завершены в декабре 1993. Они обошлись в $975 млн. Была проведена дезактивация территории станции, топливо было выгружено из реактора. Однако, часть радиоактивной воды впиталась в бетон защитной оболочки и эту радиоактивность практически невозможно удалить. Эксплуатация другого реактора станции (TMI-1) была возобновлена в 1985 году.

Напомним, днем ранее мы вспоминали гибель Гагарина и первую пожарную машину.