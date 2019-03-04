День в истории: 3 марта - Детское телевидение и публичная библиотека в Киеве

В этот день, 3 марта, произошли такие события.

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы ysia.ru

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

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В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Необходимо уточнить, что данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой Конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным Днём дикой природы. С этим предложением участники Конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой Конференции.

Участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Сегодня участниками Конвенции являются 180 государств.

Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания vladtime.ru

Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting) — один из самых светлых и добрых праздников — отмечается в первое воскресенье марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

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Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все они «настраиваются на детскую волну», транслируя качественные программы для детей и о детях. Ведь главная цель праздника — поощрять СМИ по всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

С тех пор, как Международный день детского телевидения и радиовещания был учрежден, тысячи теле- и радиоведущих в более ста странах принимают участие в программе мероприятий Дня, отмечая его так, чтобы День остался в памяти своей уникальностью и праздничностью.

К тому же еще в 1994 году ЮНИСЕФ и Международная академия телевизионных искусств и наук учредили специальную награду, которая вручалась телекомпании, чья программа в этот день наиболее полно воплощала его миссию. В 2008 ЮНИСЕФ учредил собственную награду, вручаемую и теле- и радиокомпаниям.

Надо сказать, что изначально этот День отмечался в декабре, а с 2009 года его празднование перенесено на первое воскресенье марта.

Открытие публичной библиотеки в Киеве

Киевская городская публичная библиотека, 1911 год wikipedia.org

Библиотека создана по распоряжению царского правительства Российской империи 3 марта 1866 года, как Киевская русская публичная библиотека. Основателями еë выступили известные общественные деятели, представители киевского дворянства и купечества: сахарозаводчик и меценат, граф А. Бобринский, книготорговцы В. Г. Барщевский и С. И. Литов, бывший киевский гражданский губернатор И. И. Фундуклей, известный помещик-украинофил Г. П. Галаган, купцы И. М. Бродский, М. И. Горовиц, Ф. П. Либби и др.

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Основой фонда стали частная библиотека писателя и книгоиздателя В. Г. Барщевского и пожертвования киевлян. На момент открытия фонд библиотеки насчитывал 319 книг в 667 томах и 43 комплекта периодических изданий.

В 1911 году на конкурсной основе, на средства, собранные жителями города через распространенный специальный облигационный заем, для библиотеки было построено специальное здание (архитектор С. Клаве). Сегодня библиотека является наиболее старым киевским сооружением такого назначения и включена в перечень памятников архитектуры начала XX века.

В 1957 году библиотека стала Государственной республиканской библиотекой УССР имени КПСС.

После провозглашения независимости библиотека стала называться Государственной библиотекой Украины, а в 1994 году, согласно Указу Президента, она получила статус Национальной парламентской библиотеки Украины.

Национальная парламентская библиотека подчинена Министерству культуры Украины.

Напомним, днем ранее мы вспоминали праздник спичек и первый компакт-диск.