День в истории: 18 февраля - Открытие Плутона и первая доставка почты самолетом

В этот день, 18 февраля, произошли такие события.

День рождения Алессандро Вольты

Алессандро Вольта wikipedia.org

Алессандро Вольта родился 18 февраля 1745 года в старинной аристократичной семье, в городке Комо близ Милана (Италия).

Учился в школе ордена иезуитов в Комо, где обнаружил способности к риторике и проявил интерес к естественным наукам.

В 1774-1779 годах преподавал физику в гимназии в Комо, в 1779 году стал профессором университета в Павии. С 1815 года Вольта – директор философского факультета в Падуе.

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Работы Вольта посвящены электричеству, химии и физиологии. Вольта изобрел ряд электрических приборов (электрофор, электрометр, конденсатор, электроскоп). В 1776 году Вольта обнаружил и исследовал горючий газ (метан).

В 1792-1794 годах, заинтересовавшись “животным электричеством“, открытым Л.Гальвани, Вольта провёл ряд опытов и показал, что наблюдаемые явления связаны с наличием замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных металлов и жидкости.

Вольта считал причины “гальванизма“ физическими, а физиологические действия – одними из проявлений этого физического процесса. Проведя опыты с разными парами электродов, Вольта установил, что физиологическое раздражение нервов тем сильнее, чем дальше отстоят друг от друга два металла в следующем ряду: цинк, оловянная фольга, олово, свинец, железо, латунь и т.д. до серебра, ртути, графита. Этот знаменитый ряд напряжений (активностей) Вольта и составлял ядро эффекта; мышца лягушки была лишь пассивным, хотя и очень чувствительным электрометром, а активными звеньями являлись металлы, от контакта которых и происходила их взаимная электризация.

Проводя многочисленные сравнительно-физиологические опыты, Вольта наблюдал у животных большую электрическую возбудимость нервов по сравнению с мышцами, а также гладкой мускулатуры кишечника и желудка по сравнению со скелетной. Он обнаружил (1792-1795) электрическую раздражимость органов зрения и вкуса у человека. Эти работы имели большое значение в истории методов физиологического эксперимента.

В 1800 году Вольта изобрёл так называемый Вольтов столб – первый источник постоянного тока. Изобретение вольтова столба доставило Вольта всемирную славу и оказало огромное влияние не только на развитие науки об электричестве, но и на всю историю человеческой цивилизации. Вольтов столб возвестил о наступлении новой эпохи – эпохи электричества. Вольта был избран членом Парижской и других академий наук, Наполеон сделал его графом и сенатором Итальянского королевства. Именем Вольта названа единица электрического напряжения – Вольт.

Умер Алессандро Вольта 5 марта 1827 года в родном городке Комо.



Впервые осуществлена доставка почты самолетом

Штамп первой доставки timepostexpress.ru

Доставка писем по воздуху имела место задолго до появления авиапочты как регулярной службы, доступной для широкой публики. Так, появление в 1903 году аэропланов сразу же вызвало интерес относительно их привлечения к перевозке почты.

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Первый такой официальный рейс состоялся 18 февраля 1911 года в Индии из Аллахабада до Наини (Naini), во время которого Анри Пике перевез 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: “First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911“ (“Первая воздушная почта. Объединённая национальная выставка. Аллахабад. 1911“).

Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски чёрного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же после окончания полета. На штемпеле изображен силуэт летящего биплана над горами Азии.

Проект штемпеля был нарисован инициатором полета Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице “Оксфорд и Кембридж“ на содержание студентов.

Открытие Плутона

Плутон wikipedia.org

Плутон, до недавнего времени считавшийся девятой планетой Солнечной системы, расположенной в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, долгое время оставался совершенно неизученным.

Его существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году.

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Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ловелла астроном Клайд Уильям Томбо. В этой обсерватории Томбо работал с 1929 года. Задачей молодого ученого стало систематическое получение изображений ночного неба в виде парных фотографий с интервалом между ними в две недели с последующим сравнением пар для нахождения объектов, изменивших свое положение. Для сравнения использовался блинк-компаратор, позволяющий быстро переключать показ двух пластинок, что создает иллюзию движения для любого объекта, который изменил позицию, или видимость между фотографиями.

18 февраля 1930 года, после почти года работы, Томбо обнаружил возможно движущийся объект на снимках от 23 и 29 января. А 13 марта 1930 года, после того, как обсерватория получила другие подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа.

Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя “Плутон“ первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя — древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства — подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира.

Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А спустя 76 лет, в августе 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь “карликовая планета“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали язык программирования Ада и сожжение Бруно.