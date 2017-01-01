День в истории: Создание Facebook и борьба с раком

В этот день, 4 февраля, произошли такие события.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

День борьбы с раковыми заболеваниями mirkosmosa.ru

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года. Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

День неандертальца

Неандерталец peterburg.ru

В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад.

Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения “неандертальцем“. Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен.

Читай также: День в истории: Последняя высадка на Луну и день гор

Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышева громила под Дюссельдорфом арьергард Наполеона Бонапарта.

В конечном итоге неандерталец «победил». В ископаемом виде они были найдены еще в четырехстах местах Северного полушария Евразии. Он имел объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку; жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У неандертальцев впервые были обнаружены захоронения трупов.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками.

ДНК

ДНК freepik.com

4 февраля 1944 года в США увидел свет номер “The Journal of Experimental Medicine“ со статьей об одном из важнейших открытий в биологии. Освальд Эйвери (1877–1955) и его сотрудники Колин Маклауд и Маклин Маккарти в исследованиях, проведенных в лаборатории Рокфеллеровского медицинского института (Нью-Йорк), неопровержимо доказали, что носителем наследственной информации, “материалом“ генов, является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

Читай также: День в истории: Первая жевательная резинка и открытие рентгеновских лучей

ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году. Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме.

Более того, даже в начале 20 века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию. Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации.

Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты О.Эйвери, К.Маклауда и М.Маккарти по трансформации бактерий (1944). Им удалось показать, что за так называемую трансформацию (приобретение болезнетворных свойств безвредной культурой в результате добавления в неё мёртвых болезнетворных бактерий) отвечают выделенные из пневмококков ДНК.

Начала работу социальная сеть Facebook

Марк Цукерберг spaceincome.com

Facebook (в дословном переводе с английского — «Каталог лиц») создал, будучи студентом, американский программист Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Проект будущей социальной сети формировался довольно долго.

Имя продукта произошло от одноименного названия списков всех учеников и персонала, которые вывешивались в академии Phillips Exeter. Позже Цукерберг решил реализовать подобный проект в Гарвардском университете, но получил отказ от администрации образовательного учреждения.

Однако никакие препятствия не могли остановить Цукерберга: через некоторое время Марк взломал базу данных университета и вскоре создал интернет-портал Facemash. Сайт выводил фотографии студентов и предлагал пользователю выбрать наиболее удачную. Портал стал очень популярным за короткое время, а история со взломом базы данных наделала много шума.

Некоторое время о Цукерберге не было ничего слышно, но вот 4 февраля 2004 года в комнате общежития Гарвардского университета, где обитал Марк, состоялся запуск нового, тогда еще малоизвестного, проекта — социальной сети Facebook. Помощь в создании сети оказали приятели Цукерберга: Дастин Московиц, Крис Хьюз и Эдуардо Саверин. Вскоре в сети появились первые аккаунты, а через некоторое время ресурс стал ведущей системой общения студентов Гарварда. Завоевав большую популярность у пользователей, сеть стала распространяться сначала в США, а затем и во всем мире.

Напомним, днем ранее мы вспоминали тюльпаноманию и мягкую посадку на Луну.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.