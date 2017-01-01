Найдена система из четырех звезд

Система окружена протопланетным облаком.

В нашей родной Солнечной системе всего одна звезда и горстка планет. Однако в космосе есть и другие, более сложные звездные системы с двумя или — намного реже — даже с тремя звездами, которые вращаются вокруг друг друга по сложным орбитам. Однако новое открытие доказало, что это не предел: группе астрономов удалось отыскать во Вселенной систему с четырьмя звездами. Удивительно, но все это время она "пряталась" всего в 146 световых годах от нас.

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Система под названием HD 98800 была открыта астрономами с помощью Большого миллиметрового массива Atacama, гигантского радиотелескопа, расположенного в Чили. Радиотелескоп был ключом к открытию этой системы, потому что звезды были окружены протопланетным диском — кольцом пыли и газа, из которых в будущем сформируются новые планеты. Однако до тех пор это кольцо поглощает большую часть света, исходящего из системы — поэтому она и оставалась скрытой так долго.

Но там, где не проходит свет, проникнут радиоволны. С помощью радиотелескопа ученым удалось обнаружить четыре отдельных звезды внутри пылевого облака. Они образуют две пары — одну прямо в центре системы, а другую на орбите первой (примерно в миллиарде километров). Звезды внешней пары назвали Aa и Ab, а звезды внутренней — Ba и Bb.

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Сама по себе система — это уникальный феномен, однако еще более необычным его делает протопланетный диск. В большинстве систем он выравнивается относительно главной звезды. К примеру, в Солнечной системе все планеты и большая часть астероидов вращаются примерно в одной плоскости с Солнцем. Но к HD 98800 это не относится — у нее газопылевой диск расположен под прямым углом относительно центральных звезд. Это первая из известных нам систем, с перпендикулярным диском — и подобная аномалия обещает еще множество удивительных открытий. Вероятно, если астрономам удастся обнаружить и другие подобные системы «постарше», можно будет наблюдать планеты, вращающиеся на странных орбитах под всевозможными углами. В свою очередь, это может привести к формированию нового, еще неизвестного науке типа планет.

Впрочем, возможен и другой сценарий: в подобных условиях из протопланетного диска попросту не смогут сформироваться планеты. Остается продолжать поиски — в космосе еще множество странностей, неизвестных человечеству.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена планета, которая вертится вокруг четырех звезд.

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