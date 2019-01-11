Телескоп Хаббл снова вышел из строя

Телескоп сломался в неподходящее время.

Аэрокосмическое агентство NASA во вторник приостановило работу космического телескопа «Хаббл» после того, как у космической обсерватории был обнаружен очередной аппаратный сбой, не позволяющий телескопу правильно выполнять свои задачи. Следует отметить, что это далеко не первая поломка «Хаббла», однако новая случилась не в самое подходящее для NASA время.

За 28 лет работы телескопа у него неоднократно возникали неполадки. Последний раз — в октябре прошлого года, когда его перевели в “спящий“ режим из-за сломавшегося гироскопа (уже четвертого из шести имеющихся).

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Портал Space.com сообщает, что на этот раз у “Хаббла“ сломалась широкоугольная камера Wide Field Camera 3, установленная на аппарат в 2009 году, когда еще работала программа космических шаттлов, и являющаяся одним из четырех активных инструментов, использующихся телескопом для поиска и наблюдения за звездами, планетами и различными космическими явлениями.

Камера оснащена дублирующей электронной системой, которую можно будет задействовать, однако пока не ясно, сколько времени может потребоваться на устранение проблемы. Три другие камеры на орбитальном телескопе продолжают функционировать.

Как подчеркивает издание, проблема с камерой возникла в условиях, когда финансирование агентства NASA, как и ряда других федеральных ведомств, приостановлено из-за бюджетных разногласий между администрацией президента США Дональда Трампа и демократами в Конгрессе, поэтому в любом случае ждать придется как минимум до того момента, пока политики не разрешат все возникшие вопросы.

На своей странице в Twitter помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен по этому случаю отметил, что «данный инцидент служит напоминанием о двух важных аспектах космических исследований: во-первых, сложные системы, подобные телескопу «Хаббл», работают только благодаря группе опытных специалистов, а во-вторых, у всех космических систем есть предельный срок эксплуатации, и такие проблемы возникают время от времени».

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В любом случае в агентстве следят за телескопом, но у NASA сейчас не хватает людей для того, чтобы всецело проанализировать и решить возникшую проблему. Конечно, агентство могло бы обратиться к ушедшим в неоплачиваемый отпуск сотрудникам в связи с серьезной внештатной ситуацией, однако никаких свидетельств в пользу такого варианта пока не наблюдается.

Запущенный в 1990 году на орбиту телескоп был назван в честь астронома Эдвина Хаббла (1889-1953). Аппарат оснащен 2,4-метровым зеркалом, а также различной аппаратурой, которая позволяет ему вести наблюдение за интересуемыми объектами в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах спектра.

Аппарат проработал на орбите Земли почти 30 лет и его планировали заменить еще в 2013 году с помощью новейшей космической обсерватории James Webb Telescope, однако последний все никак недособерут. Компания-подрядчик, занимающаяся сборкой нового телескопа, сильно отстала от графика и уже во много раз выбилась за рамки изначально рассчитанного бюджета. Основные компоненты «Джемса Уэбба» были собраны лишь к концу 2016 года, после этого начались их испытания. В начале 2018 года запуск самой передовой космической обсерватории перенесли на 2019 год, а летом того же года было объявлено, что телескоп сможет отправиться в космос не раньше 30 марта 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл снял самую яркую комету 2018 года.

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