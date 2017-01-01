Телескоп Хаббл реанимировали и сделали снимок далекой галактики

Космический телескоп вернули к жизни.

После короткого перерыва в наблюдениях космоса космический телескоп НАСА Hubble («Хаббл») теперь вновь официально "в строю", и недавно обсерватория сделала завораживающий новый снимок далекой галактики с активным звездообразованием.



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5 октября космический телескоп Hubble перешел в "безопасный режим", когда один из его гироскопов-маховиков, служащих для управления ориентацией телескопа в пространстве, вышел из строя. По прошествии примерно трех недель команда миссии смогла устранить неисправность гироскопа и вернуть космический аппарат «в строй». Вскоре после триумфального возвращения к проведению научных операций космический телескоп Hubble провел наблюдения участка неба, включающего галактики с активным звездообразованием, который расположен на расстоянии примерно 11 миллиардов световых лет от Земли в направлении созвездия Пегас.



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Этот новый снимок, полученный 27 октября при помощи камеры Wide Field Camera 3 космического телескопа, стал первым изображением, полученным телескопом после устранения его неисправности, согласно заявлению, опубликованному НАСА. Однако устранение этой неисправности оказалось отнюдь не рядовой задачей для специалистов НАСА, поскольку переключение на запасной гироскоп, осуществляемое обычно в таком случае, не привело к ожидаемому эффекту – другая неисправность была выявлена также и в запасном гироскопе. Так как больше работоспособных запасных гироскопов на борту космического телескопа Hubble не оставалось, существовал риск того, что телескоп будет переведен в режим работы на одном гироскопе вместо трех, что значительно сузило бы спектр научных возможностей обсерватории. Однако после нескольких недель «мозгового штурма» команда специалистов НАСА смогла «вернуть к жизни» последний запасной гироскоп, тем самым значительно «продлив жизнь» легендарному космическому телескопу, который теперь продолжает получать ценные сведения об устройстве Вселенной и делает удивительные новые снимки далеких галактик.

Напомним, ранее запущенный телескоп TESS открыл свои первые экзопланеты.