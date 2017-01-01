Телескоп Хаббл снял самую яркую комету 2018 года

Комета находится в 12 млн км от Земли.

В то время как ослепительно яркая комета 46P/Виртанена двигалась по небу, телескопы НАСА наблюдали это прохождение с нескольких различных углов.

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Космический телескоп НАСА Hubble («Хаббл») запечатлел комету 46P/Виртанена 13 декабря, в то время, когда комета находилась на расстоянии 12 миллионов километров от Земли. На этом снимке, сделанном в оптическом диапазоне, ядро кометы скрывается в центре рассеянного светящегося облака, представляющего собой кому кометы. Комой называют газопылевое облако, образующееся в результате выбросов материала при прохождении кометой внутренних частей Солнечной системы под действием солнечного тепла. Чтобы составить этот комбинированный снимок, ученые применили голубой цвет к снимкам высокого разрешения, полученных в оттенках серого при помощи бортового инструмента WFC3 космического аппарата.



Внутренняя часть комы кометы обычно недоступна для наблюдений с Земли. Близкий пролет кометы 46P/Виртанена позволил астрономам изучить кому кометы в деталях. Для этого были объединены наблюдательные возможности космических обсерваторий Hubble, Chandra («Чандра») и Swift («Свифт»), что позволило проанализировать процессы выделения газов из ядра кометы, получить представление о составе льдов кометы и изменений, происходящих с газами под действием солнечного света и других видов излучения.

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Самолетная обсерватория НАСА Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA, также сделала снимок кометы 46P 16 и 17 декабря, когда самолет, на борту которого установлен этот телескоп, находился на высоте 12 километров.



Кометы и астероиды могут являться источником воды на Земле. Обсерватория SOFIA изучает химические следы присутствия разных типов водорода в составе вещества кометы, что поможет нам глубже понять происхождение и историю воды в Солнечной системе – включая океаны Земли.

Напомним, ранее телескоп Хаббл заснял галактику в необычном ракурсе.

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