Телескоп Хаббл отметил день рождения снимком смерти звезд

Космическая обсерватория сделал фото туманности Лагуна.

Этот красочный снимок, сделанный при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл»), был опубликован в связи с 28-й годовщиной обсерватории, находящейся на орбите вокруг Земли. На снимке нашли отражение фантастические космические узоры, наличие которых связано с процессами рождения и разрушения звезд.

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В центре этой фотографии расположена гигантская молодая звезда, яркость которой превышает яркость Солнца в 200 000 раз. Эта звезда испускает мощное ультрафиолетовое излучение и ураганные звездные ветра, вырезающие в окружающем звезду газе невероятные узоры, включающие гребни и полости.



Весь этот восхитительный хаос наблюдается в сердце туманности Лагуна, обширной «звездной колыбели», расположенной на расстоянии примерно 4000 световых лет от нас и наблюдаемой в бинокли как светлое пятно с ярким ядром.



Эта гигантская звезда под названием Гершель 36 была рождена в «коконе» из материала, и теперь из него вырываются мощные потоки звездного ветра и радиации, которые расталкивают пыль в стороны. Такая высокая активность звезды приводит к формированию отверстий в «коконе», благодаря чему астрономы могут теперь наблюдать эту звезду в оптическом диапазоне, а также некоторых других диапазонах спектра.



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На снимке изображена область этой туманности размером примерно 4 световых года.



Наблюдения этой области космического пространства проводились при помощи камеры Wide Field Camera 3 космического телескопа Hubble в период между 12 и 18 февраля 2018 г.



Запущенный 24 апреля 1990 г., космический телескоп НАСА Hubble провел к настоящему времени свыше 1,5 миллиона наблюдений более чем 43500 небесных тел. При помощи этого легендарного астрономического инструмента было выполнено более чем 15500 научных работ с опубликованными результатами.