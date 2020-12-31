День в истории: 7 января - Открытие спутников Юпитера и смерть Теслы

В этот день, 7 января, произошли такие события.

Открытие спутников Юпитера

Сравнение Галилеевых спутников с Юпитером. Сверху вниз: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто wikipedia.org

В ночь на 7 января 1610 года Галилео Галилей направляет созданный им 32-х кратный телескоп на небо. Он увидел там не только лунный пейзаж, горные цепи и вершины, но и открыл четыре наиболее крупных спутника Юпитера, которые сейчас носят название «галилеевых».

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Благодаря своему открытию, которое он описал в сочинении «Звездный вестник», Галилей вскоре становится самым знаменитым ученым Европы. Книга имела сенсационный успех, даже коронованные особы спешили обзавестись телескопом.

Несколько телескопов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов.

Изобретение светописи

Самое раннее дагеротипное изображение человека, сделанное Дагером. Вид на бульвар дю Тампль в Париже, весна 1838 года (между 24 апреля и 4 мая)[4]. В левом нижнем углу видны чистильщик обуви и его клиент. Все движущиеся фигуры и экипажи из-за длительной выдержки (около 10—12 минут) не отобразились на снимке wikipedia.org

7 января 1839 года состоялось заседание двух французских академий - Академии наук и Академии изящных искусств. На этом заседании физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера — методе получения отпечатка изображения (дагерротипа) и его достоинствах.

Метод Луи Дагера заключался в проецировании камерой-обскура изображения на посеребренную медную пластину. Предварительно выдержанную в парах йода пластину следующим этапом следовало обработать парами ртути. После этого получалась фотография проецируемого предмета.

Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра. Читая лекцию, Араго утверждал, что камера проста в обращении и подобные фотографии сможет делать любой. Нужна лишь небольшая практика.

Сенсационная лекция произвела фурор, и уже в этот же день первый дагеротипный фотоаппарат был продан за 25 тысяч долларов. Пластины для дагеротипного аппарата стоили 5 франков.

Смерть Теслы

Никола Тесла wikipedia.org

Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в горной деревушке провинции Лика, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи (ныне - это в Хорватии), в семье сербского православного священника. Он был необычным ребенком. Фантастические видения переполняли его мозг. Он читал по ночам, проглатывая книги с маниакальным упорством. Он выбрал техническое образование. Политехнический институт в Граце, Пражский университет...

На втором курсе университета, в 1880 году, его осеняет идея индукционного генератора переменного тока. Профессор Пешль, с которым Тесла поделился идеей, счел ее бредовой. Но заключение профессора только подстегнуло изобретателя, и в 1882 году была построена действующая модель.

Никола решает обсудить изобретение с великим Томасом Эдисоном, и в 1884 году он прибывает в Нью-Йорк к Эдисону, который был уже известен и состоятелен. Эдисон, почуяв в молодом ученом конкурента, предложил Тесле работу в своей компании. Работая на Эдисона, Тесла не прекратил совершенствования своей системы переменного тока и в октябре 1887 года получил на нее патент.

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Между двумя великими изобретателями началась «холодная война», и через некоторое время они окончательно рассорились – Эдисон не выполнил обещания выплатить Тесле солидное вознаграждение за успешное испытание новых генераторов Теслы. Никола стал вести самостоятельную деятельность. А между ним и Эдисоном разгорается конкурентная борьба, известная в Америке под названием «Война токов».

Впоследствии взаимная неприязнь двух гигантов мысли привела к тому, что оба они отказались от номинирования на Нобелевскую премию, где им было предложено поделить ее на двоих.

16 мая 1888 года Тесла продемонстрировал свое изобретение в американском институте инженеров-электриков. Среди присутствующих в зале оказался миллионер Джордж Вестингауз, которого потрясло выступление Теслы. Он предложил изобретателю миллион долларов за его патенты плюс авторские отчисления. Был заключен договор, и компания «Вестингауз Электрик» реализовала разработки Теслы, построив ГЭС на Ниагарском водопаде. Получив финансовую независимость, Тесла продолжает свои исследования. Он делает множество открытий, обогащая знания в области теории полей, резонанса, радио...

Уже в преклонном возрасте он попал под машину. Переломы ребер спровоцировали воспаление легких. Великий гений Никола Тесла скончался 7 января 1943 года в Нью-Йорке (США).

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый фильм братьев Люмьер и механическое телевидение.