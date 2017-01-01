Как создать катушку Теслы из подручных материалов

Трансформатор Теслы можно собрать дома.

Миллионы вольт! Искры, молнии, треск! Сверхвысокое напряжение! Все это - трансформатор Тесла!

Как работает это устройство? Почему оно зажигает лампы в руках? Возможна ли беспроводная передача энергии на расстояние? И, самое главное, как собрать трансформатор Тесла своими руками, причем, с минимальными вложениями?

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