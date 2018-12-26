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Видео дня: Зеленский идет в президенты и финал Топ-модель по-украински

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В трендах резонансное заявление шоумена и телешоу с моделями.

Владимир Зеленский: Я иду в Президенты Украины!

Заявление актера Владимира Зеленского в Новогоднюю ночь стало самым обсуждаемым видео на YouTube. Ролик на видеосервисе посмотрели почти два миллиона человек.

Мнения в комментариях диаметрально противоположные. Кто-то хвалит Зеленского за такой поступок, а кто-то критикует. Кто-то же предположил, что это реклама сериала Слуга народа.

ФИНАЛ. Топ-модель по-украински

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В 18 выпуске от 28.12.2018 2 сезона «Топ-модель по-украински» финалисток Яну и Катю ждут последние испытания. Тем временем в модельный дом снова заехали все пятнадцать участников! Смогли ли они простить друг другу обиды или даже в финальном эпизоде не удастся обойтись без едких замечаний и драк? Кого из девушек больше поддерживают участники? И, конечно же, кто станет победительницей 2 сезона «Топ-модель по-украински» - смотри в 18 выпуске! 

Напомним, ранее в тренды попали Новый год в аду и Ивлеева против Гудкова.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube, Зеленский, топ модель по украински
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