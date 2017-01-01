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Видео дня: Новый год в аду и Ивлеева против Гудкова

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В трендах - развлекательные шоу.

[BadComedian] - Ёлки 666 (НОВЫЙ ГОД В АДУ)

Новый обзор Евгена Баженова на последнюю часть фильма Елки менее чем за сутки набрал более миллиона просмотров. Самый популярный кинокритик интернета прошелся по всей франшизе.

Сomment Out #2 / Настя Ивлеева х Саша Гудков

Правила шоу Comment Out: на столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали 15 рекордов, которые нельзя повторить и пародия на Френдзона.

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Теги: видео, видео дня, Настя Ивлеева, Александр Гудков, BadComedian, тренды Youtube
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