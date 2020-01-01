День в истории: 26 декабря - Прыжок с парашютом и запуск космической станции

В этот день, 26 декабря, произошли такие события.

Первый в истории прыжок с парашютом с высоты

Первый прыжок с парашютом zextrem.com

В 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надежным, но и более красивым.

Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный купол, сшитый из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеенный изнутри бумагой, со спускающимися от периметра стропами, которые крепились к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. 26 декабря 1783 года Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье.

День рождения Чарльза Бэббиджа

Чарльз Бэббидж kiwibyrd.org

Чарльз Бэббидж родился 26 декабря 1791 года в Лондоне, в семье банкира. В связи со слабым здоровьем при обучении мальчика учителя избегали сильных учебных нагрузок. Поэтому настоящее обучение Чарльза началось в академии в Энфилде, где он начал проявлять повышенный интерес к математике.

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Обучаясь в Тринити-колледже в Кембридже, Бэббидж много занимался самостоятельным образованием, в итоге обогнав своих преподавателей математики. В 23 года получил степень бакалавра, в 36 лет стал профессором математических наук в Кембридже. Оставив этот пост через 12 лет, занялся разработкой вычислительной машины.

Деятельность Чарльза Бэббиджа была очень разносторонней. Экспедиция на Везувий, погружения в водолазном колоколе, археологические раскопки, геология, изучение безопасности железнодорожного движения, участие в реформировании почтовой системы в Англии. В его поле интересов было изучение теории функционального анализа, электромагнетизма, философии и политической экономии, вопросы шифрования, оптика.

Изобретатель и создатель спидометра, тахометра, офтальмоскопа, сейсмографа, устройства для наведения артиллерийского орудия, Чарльз разработал много оборудования для обработки металла: поперечно-строгальный и токарно-револьверный станки, методы изготовления зубчатых колес, заточки инструментов и литья под давлением.

Умер Чарльз Бэббидж 18 октября 1871 года в Лондоне в возрасте 79 лет, внеся огромный вклад в развитие вычислительной техники и науки в целом, и являясь первым автором идеи создания компьютера.

Космическая станция Салют-4

Салют-4 Ruspekh.ru

Салют-4 (ДОС-4 или № 124) — орбитальная космическая станция по программе гражданских пилотируемых станций СССР “Долговременная орбитальная станция“ (ДОС), была выведена на орбиту ракетой-носителем “Протон-К“ 26 декабря 1974 года. Станция закончила свою работу 3 февраля 1977 года.

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За время существования станции на ней работали два экипажа: 11 января 1975 года на “Союзе−17“ прилетели Алексей Губарев и Георгий Гречко, а 24 мая 1975 года на “Союзе−18“ прибыли Петр Климук и Виталий Севастьянов.

В апреле 1975 года планировалось посещение станции экипажем “Союза-18-1“ в составе Василия Лазарева и Олега Макарова, но из-за отказа третьей ступени ракеты-носителя полет закончился в аварийном режиме.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первое поселение в Америке и получение твердой ртути.