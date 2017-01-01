В Windows 10 появится своя песочница

Защита от вредоносных программ будет встроена в операционку.

Уже в следующем году в Windows 10 появится функция запуска исполняемых файлов в изолированной среде. Сейчас это возможно при помощи специальных программ, которые создают виртуальные машины. Теперь же песочница будет доступна в обновление Windows 10 версии 19H1, которое ожидается в первом квартале 2019 года.

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Windows Sandbox создаст облегченную версию виртуальной машины, которая позволяет запускать программы и документы внутри "песочницы". Настраивать ее будет не нужно, но для правильной работы нужно активировать в BIOS функцию виртуализации Hyper-V. Как только пользователь завершает работу с Windows Sandbox, виртуальная среда удаляется вместе со всеми файлами и установленными программами, и вредоносное ПО не сможет навредить системе.

Microsoft сделает "песочницу" частью Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise в сборке 18305.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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