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Что будет, если лизуна сунуть в розетку: Эксперимент

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Короткое замыкание в розетке может вызвать детская игрушка.
Последствия после лизуна
Последствия после лизуна
Скриншот видео

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Блогеры из Live Today решили проверить, что будет, если в розетку засыпать снег, опустить лизун и прочее...

Только не вздумайте играться такими вещами.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если в выхлопную трубу автомобиля засунуть посторонний предмет.

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Теги: лизун, электричество, эксперименты, видео
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