Что будет, если лизуна сунуть в розетку: Эксперимент

Короткое замыкание в розетке может вызвать детская игрушка.

Читай также: Что если лампочку сунуть в 50 000 вольт: Эксперимент блогеров

Блогеры из Live Today решили проверить, что будет, если в розетку засыпать снег, опустить лизун и прочее...

Только не вздумайте играться такими вещами.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если в выхлопную трубу автомобиля засунуть посторонний предмет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.