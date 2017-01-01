Что будет, если лизуна сунуть в розетку: Эксперимент
Короткое замыкание в розетке может вызвать детская игрушка.
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Блогеры из Live Today решили проверить, что будет, если в розетку засыпать снег, опустить лизун и прочее...
Только не вздумайте играться такими вещами.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если в выхлопную трубу автомобиля засунуть посторонний предмет.
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