Что если лампочку сунуть в 50 000 вольт: Эксперимент блогеров

Выдержит ли лампа такое напряжение?

Лампа против высокого напряжения Скриншот видео

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Блогеры из Live Today испытали на прочность предметы высоким напряжением 50000 вольт.

Под высоковольтный разряд попали также лизун, рак и обычная доска ДСП.

Напомним, ранее блогеры проверяли, смогут ли литиевые батарейки выстоять против воды.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.