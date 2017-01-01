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Что если лампочку сунуть в 50 000 вольт: Эксперимент блогеров

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Выдержит ли лампа такое напряжение?
Лампа против высокого напряжения
Лампа против высокого напряжения
Скриншот видео

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Блогеры из Live Today испытали на прочность предметы высоким напряжением 50000 вольт. 

Под высоковольтный разряд попали также лизун, рак и обычная доска ДСП.

Напомним, ранее блогеры проверяли, смогут ли литиевые батарейки выстоять против воды.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.

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Теги: видео, электричество, эксперименты
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