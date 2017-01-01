Что если лампочку сунуть в 50 000 вольт: Эксперимент блогеров
Выдержит ли лампа такое напряжение?
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Блогеры из Live Today испытали на прочность предметы высоким напряжением 50000 вольт.
Под высоковольтный разряд попали также лизун, рак и обычная доска ДСП.
Напомним, ранее блогеры проверяли, смогут ли литиевые батарейки выстоять против воды.
Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.
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