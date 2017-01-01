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В чем опасность мин: Эксперимент блогеров

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Блогеры из Луганской области показали опасность неразорвавшихся снарядов.
Обезвреживание мины
Обезвреживание мины
Скриншот видео

Блогеры из канала Креосан, которые проживают в Луганской области, показали работу саперов.

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"Ролик носит документальный и научный характер. Все выполнено профессионалами и под наблюдением профессионалов со строгим соблюдением техники безопасности. В зонах, где велись или ведутся боевые действия, можно натолкнуться на взрывоопасные предметы. Совместно с саперами, мы расскажем насколько опасны мины, гранаты, неразорвавшиеся снаряды, где на них можно натолкнуться, и конечно, покажем масштаб разрушений от их детонации!",  - предупреждают блогеры.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео, мины
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