В чем опасность мин: Эксперимент блогеров

Блогеры из Луганской области показали опасность неразорвавшихся снарядов.

Блогеры из канала Креосан, которые проживают в Луганской области, показали работу саперов.

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"Ролик носит документальный и научный характер. Все выполнено профессионалами и под наблюдением профессионалов со строгим соблюдением техники безопасности. В зонах, где велись или ведутся боевые действия, можно натолкнуться на взрывоопасные предметы. Совместно с саперами, мы расскажем насколько опасны мины, гранаты, неразорвавшиеся снаряды, где на них можно натолкнуться, и конечно, покажем масштаб разрушений от их детонации!", - предупреждают блогеры.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.