День в истории: 15 декабря - Первый групповой полет в космос и посадка на Венере

В этот день, 15 декабря, произошли такие события.

Первый групповой полет в космос

Аппарат Гемини wikipedia.org

В 1965 году состоялся первый групповой полет американских космических кораблей Джемини-7 и Джемини-6А; впервые в космосе одновременно четыре астронавта (Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд).

12 декабря 1965 состоялась попытка запуска корабля Джемини-6A, которая окончилась неудачей. В ходе полета планировалось сближение с кораблем Джемини-7, стартовавшим 4 декабря 1965 года. Из-за неисправности ракеты-носителя запуск Джемини-6A был осуществлен только 15 декабря. Полет продолжался 1 сутки 1 час 51 минута 24 секунды. В ходе полета было впервые осуществлено сближение двух пилотируемых космических кораблей.

Десятый спутник Сатурна

Янус wikipedia.org

В 1966 году О. Дольфусом (Франция) в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна открыт его десятый спутник, названный Янусом.

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Янус — внутренний спутник планеты Сатурн. Назван именем бога Януса из древнеримской мифологии. Также обозначается как Сатурн X.

Считается, что Янус был открыт Дольфюсом, но в действительности до сих пор точно неизвестно, наблюдал ли Дольфюс Янус, или это был Эпиметей. Эти два спутника движутся фактически по одной и той же орбите и периодически меняются местами. Так что Янус действительно оказался “двуликим“.

Расстояние между орбитами спутников составляет лишь 50 км — существенно меньше их размеров. Об основных особенностях этих двух спутников писал В. П. Цесевич в книге “Что и как наблюдать на небе“ в 1984 году. В 1997 году астрофизики Лора Бэтт и Пол Девриз из Университета Майами рассчитали траекторию движения уникальной пары спутников Сатурна. Эпиметей и Янус движутся по своим орбитам независимо друг от друга до тех пор, пока внутренний спутник не начинает нагонять внешний. При этом, под действием гравитационных сил Эпиметей выталкивается на более высокую орбиту, а Янус переходит на более близкую к Сатурну, то есть они меняются местами. Этот маневр осуществляется примерно раз в четыре года. По всей видимости, обе луны составляли в прошлом единое целое и на раннем этапе формирования системы Сатурна разделились на два спутника.

Венера-7

Венера-7 wikipedia.org

В 1970 году советская межпланетная станция Венера-7 успешно приземлилась на Венере. Первое успешное приземление на другой планете космического аппарата, посланного с Земли.

Целью запуска автоматической станции «Венера-7» была доставка спускаемого аппарата (СА) на поверхность планеты Венера. Это была бы первая посадка работоспособного космического аппарата на другой планете (АМС Венера-4/6 также были задуманы осуществить мягкую посадку на поверхность Венеры, но они были рассчитаны на давление 20 атмосфер, поэтому были раздавлены на высоте около 25 км).

15 декабря 1970 года, через 120 суток после старта, станция «Венера-7» достигла окрестностей планеты Венера. Во время аэродинамического торможения скорость аппарата относительно планеты уменьшилась с 11,5 км/с до 200 м/с. При этом максимальные перегрузки достигали 350 g.

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Тормозной парашют спускаемого аппарата был введен в действие на высоте 55 км над поверхностью планеты. Внешнее давление на этой высоте составляло 0,7 атмосфер. 15 декабря 1970 года в 8 часов 34 минуты 10 секунд спускаемый аппарат станции «Венера-7» впервые в истории совершил посадку на поверхность Венеры в 2000 км от утреннего терминатора на ночной стороне, в точке с координатами 5° ю. ш.351° в. д.[1].

Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут, в том числе — 20 минут с поверхности. Во время спуска были проведены замеры температуры атмосферы, которые менялись от 25 до 475 °C на поверхности планеты.

При входе СА в атмосферу произошел отказ телеметрического коммутатора, в результате чего на Землю передавалась только температура окружающей среды в течение всего спуска в атмосфере и нахождения аппарата на поверхности.

Одновременно проводились радиоизмерения доплеровского изменения сигнала, принимаемого на Земле от спускаемого аппарата. Именно эти измерения позволили вычислить пройденный путь, «привязать» значения температуры к определенной высоте и зафиксировать момент касания поверхности Венеры. Они же позволили зафиксировать скачок по скорости снижения в середине спуска с 14 до 26 м/с, а затем и скорость в момент касания поверхности (16 м/с), превышающую расчетную. Вероятной причиной этого могло быть самопроизвольное срабатывание пирочеки, вызванное статическим электричеством, и отстрел парашютных стренг.

Постоянные измерения соотношения сигнал/шум, принимаемого на Земле сигнала, позволили зафиксировать уменьшение в момент посадки уровня сигнала почти в 30 раз. Это могло означать влияние ветра на спускаемый аппарат во время посадки, или же его опрокидывание.

Основная задача полета, мягкая посадка на поверхность Венеры, была выполнена. Однако не все запланированные измерения были проведены.

По результатам измерений, проведенных на спускаемом аппарате станции «Венера-7», были рассчитаны значения давления и температуры на поверхности планеты Венера, они составили 90 ±15 атмосфер и 475 ±20 °C.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание квантовой механики и самый высокий мост.