День в истории: Душ Шарко и перелет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

В этот день, 29 ноября, произошли такие события.

День рождения Шарко

Жан-Мартен Шарко wikipedia.org

В 1825 году родился Жан-Мартен Шарко – французский врач-психиатр, создатель душа Шарко, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии.

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Он провел большое число клинических исследований в области психиатрии с использованием гипноза как основного инструмента доказательства своих гипотез. Основатель кафедры психиатрии в Парижском университете. Член Парижской академии наук (с 1863 года), был членом Французского географического общества.

Сначала Шарко изучал внутренние болезни, такие как туберкулез, полиомиелит, пневмония, ревматизм и их взаимосвязи. Затем вплотную занялся исследованиями в области нервных болезней. Часто проводил эксперименты с использованием гипноза. Его лекции вызывали бурный интерес. Ученый доказал, что истерия не является болезнью, связанной исключительно с нарушениями женской физиологии, а также установил связь между психологией и физиологией. При нем в больницу начали принимать не только женщин, но и мужчин.

Позже Сальпетриер обрастает лабораториями, расширяется и в итоге преобразуется в невропатологический институт. Шарко с 1882 года руководит здесь кафедрой нервных болезней и вскоре становится членом Парижской академии наук.

День рождения Флеминга

Джон Флеминг ruspekh.ru

В 1849 году родился Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.

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Амброз Флеминг стал известен благодаря изобретению лампы с термокатодом (диода), которая долгое время использовалась в радарах и радиоприемниках. Его научные исследования внесли вклад и в развитие беспроводной связи.

Перелет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

Самолет Aeronca 50 Chief kot-or-osl.livejournal.com

В 1938 году состоялся перелет Джонни Джонса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на легком самолёте Aeronca 50 Chief. За 30 часов 47 минут покрыто расстояние в 4484 км.

Напомним, днем ранее мы вспоминали основание Лондонского Королевского общества и рождение Хайата.