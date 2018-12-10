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Цукерберг разбушевался: В Facebook запретили даже намек на секс

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Соцсеть ужесточает правила.
Основатель Facebook ужесточил правила пользования соцсетью
Основатель Facebook ужесточил правила пользования соцсетью
EPA/UPG

Социальная сеть Facebook запретила обсуждение сексуальной ориентации и даже намеки на какие-либо действия "сексуального характера". Пользователям нельзя назначать свидания для секса, публиковать фото с обнаженной натурой, употреблять сленг для описания сексуальных действий и так далее.

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В обновленных правилах введены понятия явного и неявного сексуального домогательства. Если с "явным" все очевидно, то под "неявный" подпадают действия, описываемые как "упоминание полового акта наряду с одним или несколькими видами высказываний с эротическим подтекстом" и, в частности, "намеки с сексуальным подтекстом, например упоминание сексуальных ролей, поз или фетишистских сценариев".

Под запрет попадают эротические видео, стриптиз-шоу, а также некоторые виды массажа (в том числе тантрического). Более того, невинная с первого взгляда фраза "хочу развлечься сегодня вечером" подпадает под запрет и будет трактоваться как имеющая сексуальный подтекст. Соответственно, она расценивается как "неявное сексуальное домогательство".

Правила касаются не только собственных страничек в Facebook, но и других сервисов компании, в том числе Мессенджера.

Напомним, ранее Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone.

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Теги: Цукерберг, Facebook, секс, правила
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.12.2018, 12:56
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гость
И тут кацапстан нагадил!
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