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Цукерберг запретил менеджерам Facebook пользоваться iPhone

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Глава Facebook обиделся на Тима Кука.
Цукерберг с телефоном на Android
Цукерберг с телефоном на Android
cnews.ru/

Глава Facebook Марк Цукерберг распорядился, чтобы топ-менеджмент компании пользовался исключительно телефонами под управлением Android, пишет The New York Times. По данным газеты, решение было принято после того, как гендиректор Apple Тим Кук позволил себе критику в адрес Facebook во время интервью на телеканале MSNBC.

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С другой стороны, профильные СМИ отмечают, что перевод топ-менеджмента на Android не обязательно мог быть вызван резкими заявлениями Кука. В свете того, что Android является лидирующей мобильной ОС во многих регионах за пределами США, включая Южную Америку, Европу, Россию, Южную Азию и частично Ближний Восток, решение Цукерберга выглядит рациональным.

Издание The Verge также отмечает, что преимущественное использование iPhone разработчиками в США приводит к тому, что им не хватает пользовательского опыта с Android, когда дело доходит до разработки продуктов для этой ОС. Поэтому компании вроде Snap всячески поощряют переход своих сотрудников на Android.

Во время интервью, которое имело место в марте 2018 г., Кук охарактеризовал Facebook, как сервис, который вмешивается в личную жизнь пользователей.

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"Мы всегда считали, что не должны существовать настолько детализированные профили людей, которые содержат невероятно глубоко личную информацию, собранную из нескольких источников", — поделился своим мнением гендиректор Apple.

Он также добавил, что такие подробные профили потребителей могут быть использованы, чтобы подорвать демократию, а кроме того, пользователи могут пострадать от действий рекламодателей. Кук отметил, что Apple могла бы «сделать тонну денег, если бы мы монетизировали наших клиентов», но в компании отказались от этой мысли. Вместо того, чтобы монетизировать данные о клиентах, Apple продает им продукты, и Кук утверждает, что это более здравая бизнес-модель, не подверженная тем проблемам, с которыми столкнулся Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель Facebook выступил в сенате.

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Теги: Цукерберг, Apple, Android, Facebook
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Источник: cnews.ru

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