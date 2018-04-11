Цукерберг - робот: Основатель Facebook выступил в сенате

В Сети шутят по поводу поведения Марка Цукерберга во время дачи показаний в сенате США.

Основатель Facebook вечером 10 апреля в течение пяти часов выступал перед cенатом США. Он отвечал на вопросы об утечке данных и том, как компания собирается исправлять ситуацию.

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В Сети обратили внимание на поведение Цукерберга, отметив, что он был слишком похож на робота. И, развивая эту тему, пользователи начали создавать мемы.

Лучший из них - о том, как Цукерберг улыбается по “слайдеру улыбки“.

После выступления Цукерберга в Конгрессе США зрители зап... 0:00 / 00:07

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Также зрители заметили, что Цукерберг сидел на толстой подушке - то ли для удобства, то ли чтобы выглядеть выше. Кто-то решил, что это беспроводная зарядка, а кто-то - что кошелек одного из самых богатых людей планеты.