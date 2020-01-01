День в истории: 5 декабря - Сохранение почвы и статистика

В этот день, 5 декабря, произошли такие события.

Землетрясение в Неаполе

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4 декабря 1456 года произошло сильное землетрясение, в результате которого был разрушен город Неаполь. 35 тысяч человек погибли. Множество городов Италии и Германии было разрушено землетрясением.

Современники сообщали, что от многих населенных пунктов, особенно находившейся в прибрежной полосе и потому подвергшихся удару цунами, не осталось и напоминания.

Всемирный день почв

Этот день отмечается ежегодно 5 декабря, с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

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История возникновения этого дня берет своё начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция. Ученые тогда обратили внимание на необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на международном уровне.

Своей задачей они ставили переоценку понимания, как рядовыми гражданами, так и властями всех стран мира той роли, которую играют почвенные ресурсы в жизни человека и государства, а также в экосистеме планеты.

Только осознание важности сохранения почвенных ресурсов планеты способно кардинальным образом изменить и политику правящих структур любого государства в этой сфере. Резолюция Международного союза почвенных наук была поддержана ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН). Совместно с Таиландом эта организация выступила в ООН с инициативой учредить день, посвященный проблеме почвенных ресурсов Земли.

В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 5 декабря Всемирным днем почв.

День работников статистики Украины

Ежегодно 5 декабря на Украине отмечается День работников статистики (укр. День працівників статистики) — профессиональный праздник, установленный Указом Президента № 1120/2002 от 2 декабря 2002 года, в поддержку инициативы Государственного комитета статистики Украина и учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства.

Эта дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы. Но перепись — это лишь малая часть статистики.

Согласно Закону Украины “О государственной статистике“, органы статистики осуществляют государственную статистическую деятельность, направленную на сбор и обработку “статистической информации о массовых экономических, социальных, демографических, экологических явлениях и процессах, происходящих в Украине и ее регионах“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали существование нейтрино и открытие станции Лесная.