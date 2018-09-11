День в истории: Запись человеческого голоса и появление WWF

В этот день, 11 сентября, произошли такие события.

День рождения Карла Цейса

Карл Цейс partner-inform.de

В 1816 году родился Карл Цейс, немецкий механик и предприниматель, основатель фабрики оптических приборов Carl Zeiss.

Читай также: День в истории: 20 лет назад появился первый смартфон (ФОТО, ВИДЕО)

Цейс внес существенный вклад в изготовление линз. Его достижения в этой области используются по сей день. Основанный им в 1840 году в Веймаре (Германия) завод впоследствии стал одним из наиболее известных и крупных производителей оптики. На фабрике в Йене Цейс разработал линзы, которые легли в основу популярной оптики Zeiss. Первоначально продукция завода использовалась в производстве микроскопов, а после изобретения фотокамеры компания начала производить и знаменитые высококачественные объективы. Созданные Цейсом объективы имели очень большую апертуру, что позволяло получать более качественные изображения.

Первая в мире запись человеческого голоса

Фонограф Эдисона little-histories.org

В 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.

Читай также: День в истории: Пятый спутник Юпитера и петля Нестерова

Запись сделали на фонограф Эдисона. Принцип действия фонографа базировался на передаче звуковых колебаний голоса на поверхность вращающегося цилиндра, покрытого оловянной фольгой. Колебания наносились острием стальной иглы, один конец которой был соединен со стальной мембраной, улавливающей звуки. Цилиндр необходимо было вращать вручную с частотой один оборот в секунду.

День рождения WWF

Логотип Фонда дикой природы worldwildlife.org

11 сентября свой День рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF). На сегодняшний день это крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира. Фонд объединяет 28 национальных организаций и ассоциированных членов во всем мире, а также около 5 миллионов индивидуальных членов. В это трудно поверить, но создание столь масштабной организации в 1961 году оказалось событием почти незаметным. Фонд дикой природы, целью которого было провозглашено сохранение жизни на земле, возник в небольшом швейцарском городке Морге, где находится штаб Международного союза охраны природы. Интересно, что даже сами основатели WWF – Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор – не догадывались, во что выльется их затея.

Напомним, днем ранее мы вспоминали запуск коллайдера и открытие уникальности ДНК.