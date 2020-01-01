День в истории: 2 декабря - Ядерная реакция и появление Viber

В этот день, 2 декабря, произошли такие события.

Первая контролируемая цепная ядерная реакция

Энрико Ферми wikipedia.org

В январе 1939 года Ферми высказал мысль, что при делении ядра урана следует ожидать испускания быстрых нейтронов и что, если число вылетевших нейтронов будет больше, чем число поглощенных, то тогда путь к цепной реакции будет открыт (до него это теоретически предсказал, но не смог получить Лео Силард). Проведенный эксперимент подтвердил наличие быстрых нейтронов, хотя их число на один акт деления осталось не очень достаточно определенным.

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В то же время Ферми начал работать над теорией цепной реакции в уран-графитовой системе. К весне 1941 года эта теория разрабатывалась, а уже летом началась серия экспериментов, главной задачей которых являлось измерение нейтронного потока. Совместно с Г. Андерсоном было поставлено около тридцати опытов, и в июне 1942 года был получен коэффициент размножения нейтронов больше единицы. Это означало возможность получения цепной реакции в достаточно большой решетке из урана и графита и послужило началом разработки конструкции реактора.

Ферми сделал поправку к полученному значению коэффициента размножения и учел это в размерах планируемого котла, разработал метод определения критических размеров системы. Кроме того, боясь, что атмосферный азот будет хорошо поглощать нейтроны, Ферми настоял на том, чтобы все огромное устройство реактора было помещено в гигантскую палатку из материи для оболочек аэростатов.

Таким образом появилась возможность поддерживать соответствующий состав атмосферы, окружающей реактор. Постройка реактора началась в Металлургической лаборатории Чикагского университета в октябре, а закончилась 2 декабря 1942 года.

В самодельной лаборатории под стадионом Stagg Field Stadium на этом реакторе был проведен эксперимент, продемонстрировавший первую самоподдерживающуюся цепную реакцию. Работы металлургической лаборатории были инициированы правительством США, которое собиралось использовать результаты в военных целях. Поиском материалов для металлургической лаборатории занимался Артур Комптон, он же пригласил Ферми в проект, отправившись для этого в Колумбийский университет. Последующие два года Ферми продолжал эксперименты с реактором, а также занимался разработкой нового реактора для Аргоннской национальной лаборатории, расположенной в окрестностях Чикаго

Мягкая посадка на Марс

Переданный кадр аппарата Марс-3 wikipedia.org

В 1971 году советская автоматическая межпланетная станция “Марс-3“ совершила мягкую посадку на поверхность Марса. Это была первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата на Марс и единственная в советской космонавтике.

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Передача данных с автоматической марсианской станции началась через 1,5 минуты после ее посадки на поверхность Марса, но прекратилась через 14,5 секунд.

Впоследствии предполагали различные причины внезапного прекращения сигнала с поверхности: опасная горизонтальная скорость при посадке (Марс-3 вошел в атмосферу во время всепланетной пыльной бури когда скорость ветра вблизи поверхности по данным Маринера-9 составляла более 140 метров в секунду), коронный разряд в антеннах передатчика, повреждение аккумуляторной батареи.

Орбитальная станция после отделения спускаемого аппарата выполнила 2 декабря 1971 года торможение и вышла на нерасчетную орбиту искусственного спутника Марса с периодом обращения 12 суток 16 часов 3 минуты (планировалась орбита с периодом обращения 25 часов. Расхождение фактического и запланированного периода обращения можно объяснить недостатком времени, который не позволил надлежащим образом оттестировать программное обеспечение системы автоматической навигации).

Запуск мессенджера Viber

Viber 7al.net

Первая версия приложения была разработана в декабре 2010 года исключительно для iPhone и имела ограничение на количество пользователей в 50000. Viber для BlackBerry, Bada и Windows Phone был выпущен в мае 2012 года. Через год, в 2013 году, вышло обновление приложения для iOS до версии 3.0, с релизом которого было объявлено о доступности Viber Desktop для Windows и OS X.

Также в 2013 году появляется ViberOut - платная функция звонков на стационарные и мобильные телефоны, где не установлено приложение или нет доступа в интернет. Стоимость зависит от местонахождения абонента, которому вы хотите позвонить. Ваше местоположение значения не имеет - главное, чтобы был интернет.

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14 января 2014 года японская электронная компания Rakuten заявила о своем намерении приобрести Viber за 900 млн долларов. Сделка была завершена в феврале 2014 года.

Офис технической разработки и поддержки пользователей находится в Минске и Бресте. Viber является резидентом Белорусского парка высоких технологий.

Согласно финансовой отчетности Rakuten, в 2014 году мессенджер принес первую выручку в $1,5 млн.

В 2014 году база Viber насчитывает более 280 миллионов пользователей.

Из дополнительных сервисов стало возможно совершать денежные переводы по всему миру. Это стало возможно в 2015 году благодаря системе Вестерн Юнион.

В 2017 году — около 900 миллионов зарегистрированных пользователей используют Viber регулярно.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Лобачевского и тоннель под Ла-Маншем.

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