День в истории: Рождение Лобачевского и тоннель под Ла-Маншем

В этот день, 1 декабря, произошли такие события.

День рождения Клапрота

Мартин Генрих Клапрот wikipedia.org

В 1743 году родился Мартин Генрих Клапрот, немецкий химик, открывший химические элементы уран, цирконий, титан, церий, теллур, а также явление полиморфизма.

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Работал аптекарем в Кведлинбурге, Ганновере, Данциге, в 1771 году переехал в Берлин.

В 1787 году был приглашён преподавать химию в Артиллерийскую академию, а с основанием Берлинского университета стал в 1810 г. его профессором.

Клапрот был в Германии авторитетным противником теории флогистона, особенно известен своими анализами минералов, тщательность которого и позволяла выявлять новые элементы (хотя получить хотя бы один из них в чистом виде Клапроту не удалось).

Первооткрыватель явления полиморфизма: в 1798 году он установил, что минералы кальцит и арагонит имеют одинаковый химический состав — СаСО3.

День рождения Лобачевского

Николай Лобачевский wikipedia.org

В 1792 году родился Николай Лобачевский, математик, создатель геометрии Лобачевского, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского "Коперником геометрии".

Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора; его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений.

Лобачевский умер непризнанным, не дожив до торжества своих идей всего 10-12 лет. Вскоре ситуация в науке коренным образом изменилась. Большую роль в признании трудов Лобачевского сыграли исследования Э. Бельтрами, Ф. Клейна, А. Пуанкаре и др. Построенные ими модели - (Проективная модель, Конформно-евклидова модель и модель псевдосферы) - доказали, что геометрия Лобачевского непротиворечива в той же мере, что и евклидова геометрия.

Осознание того, что у евклидовой геометрии имеется полноценная альтернатива, произвело огромное впечатление на научный мир и придало импульс другим новаторским идеям в математике и физике. В частности, геометрия Лобачевского оказала решающее влияние на появление римановой геометрии, Эрлангенской программы Феликса Клейна и общей теории аксиоматических систем.

Тоннель под Ла-Маншем

Встреча под Ла-Маншем globo.com

В 1990 году проходчики, строившие Евротоннель с французской и британской сторон, встретились друг с другом под Ла-Маншем.

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Евротоннель, тоннель под Ла-Маншем - железнодорожный двухпутный тоннель длиной около 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш. Соединяет континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением. Благодаря тоннелю стало возможно посетить Лондон, отправившись из Парижа, всего за 2 часа 15 минут; в самом тоннеле поезда находятся от 20 до 35 минут. Был торжественно открыт 6 мая 1994 года.

Евротоннель является третьим по протяженности железнодорожным тоннелем в мире. Более длинными являются тоннель Сэйкан (протяжённость 53,85 км) и Готардский тоннель (протяженность 57,1 км). Однако Евротоннелю принадлежат рекорды по протяжённости именно под водой - 39 км (для сравнения, подводный сегмент Сэйкана составляет 23,3 км), а также как самого длинного международного тоннеля.

Американское общество инженеров-строителей объявило Евротоннель одним из семи чудес света современности.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание трансформатора и ранение человека метеоритом.