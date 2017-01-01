День в истории: Самозаводящиеся часы и посадка самолета на воду

16 октября отмечаются такие события.

Всемирный день анестезии

День анестезиолога mirkosmosa.ru

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Всемирный день анестезии (World Anaesthesia Day), который отмечается во многих странах ежегодно 16 октября, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

История этой области медицины началась в середине XIX века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира.

Самозаводящиеся часы

Часы с самозаводным механизмом axwatch.ru

Джон Харвуд, часовщик с острова Мэн (между Ирландией и Великобританией) подал в Бюро интеллектуальной собственности Берна заявку на изобретение наручных часов с автодозаводом. Он прихватил с собой в Швейцарию несколько чудо-изделий, заводившихся от движения руки. Бернское бюро выдало патент.

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На мысль использовать для подкручивания часовой пружинки маленький тяжелый эксцентрик под корпусом часов Харвуда натолкнуло наблюдение за детьми на качелях. Изначальной его целью было избавить наручный механизм от заводной головки с осью, входящей в «тело» часов через отверстие, открытое для загрязнений (очистка от них и составляла основное занятие часовщиков).

Презентация харвудских часов состоялась на торгово-промышленной выставке в Базеле, после чего право производства по патенту приобрели чуть ли не все часовые фабрики.

Первая посадка самолета на воду

Boeing 377 приводняется в Тихом океане wikipedia.org

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Самолет Boeing 377-10-26 Stratocruiser авиакомпании Pan American World Airways с 31 человеком на борту выполнял ночной пассажирский рейс из Гонолулу (Территория Гавайи) в Сан-Франциско (штат Калифорния), когда на полпути у него сперва вышел из-под контроля один из воздушных винтов, а вскоре отказал другой двигатель. Не имея возможности достигнуть побережья, экипаж стал кружить около ближайшего метеорологического судна и подошедшего пограничного сторожевого корабля береговой охраны США, а с рассветом приводнился на поверхность океана, после чего все люди на борту были спасены.

Среди посадок больших пассажирских самолетов на воду (кроме гидросамолетов), это первый известный случай, обошедшийся без жертв.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет Цеппелина и первого тайконавта.