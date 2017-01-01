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Посадка модуля InSight на Марс: Прямая трансляция

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Трансляция начнется в 21:00.
Аппарат спустят на парашюте
Аппарат спустят на парашюте
NASA

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Аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) вплотную приблизился к Марсу. Семь месяцев прошло после старта с Земли 5 мая 2018 года. И 26 ноября 2018 года аппарату предстоит самая опасная часть миссии – посадка на поверхность Красной планеты.

InSight должен сесть на Марс в 21:54. Смотри прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, NASA определило потенциальные места посадки марсианского зонда InSight.

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Теги: InSight, Марс, NASA, трансляция
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