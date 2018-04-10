Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На Марс отправят робота-геолога

Комментариев: 0
Новый марсоход будет бурить Красную планету для получения новых образцов грунта.
Робот пробурит Марс
Робот пробурит Марс

Спустя шесть лет после высадки на Марс последней по счету миссии, NASA отправляет к Красной планете робота-геолога, который сможет отобрать образцы грунта с большей глубины, чем предыдущие миссии, и измерить таким образом температуру в приповерхностных слоях коры планеты.

Читай также: Архитекторы предлагают перед поселенцами отправить на Марс роботов-строителей

Космический аппарат InSight, запуск которого запланирован на эти выходные, “измерит пульс“ Красной планеты, проведя первые измерения параметров марсотрясений. И для проверки рефлексов“ ученые будут следить за вращением Марса вокруг собственной оси, сопровождающимся “покачиванием“, чтобы глубже понять размер и состав ядра Марса.

Инструменты этого посадочного аппарата позволят ученым изучить состав грунта планеты на относительно большой глубине.

Эта американо-европейская миссия с бюджетом $1 миллиард является первой миссией, посвященной изучению внутреннего строения Марса. Используя эту миссию, ученые надеются глубже понять процессы формирования Красной планеты – а также других каменистых планет, включая Землю. На Марсе не происходит тектоники плит, поэтому приповерхностные слои грунта могут хранить информацию о процессах, протекавших на планете миллиарды лет назад.

Читай также: Американцы послали к Марсу робота (ВИДЕО)

Кроме того, в составе миссии InSight к Красной планете впервые будут отправлены на борту зонда два спутника формата кубсатов, которые затем будут высвобождены в космосе и начнут двигаться вместе с космическим аппаратом в сторону Марса. Целью отправки этих спутников является проверка возможности их использования в качестве инструмента связи с аппаратом InSight, посадка которого на поверхность Марса ожидается 26 ноября.

Поделись:
Теги: Марс, робот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь