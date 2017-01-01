Аппарат InSight прилетел к Марсу

Марсоход сядет на Красную планету уже сегодня.

Американская межпланетная исследовательская станция InSight, преодолев более 484 млн км, почти достигла орбиты Марса. Вчера станция выполнила последнюю коррекцию траектории. Сегодня вечером космический аппарат войдет в атмосферу планеты и, если все операции пройдут успешно, мягко приземлится на равнине Элизиум.

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В отличие от марсохода Curiosity и будущего марсохода миссии Mars 2020, космический аппарат InSight использует "консервативную" систему посадки, унаследованную еще от миссии "Феникс" 2008 года. На заключительном этапе приземления мягкую посадку обеспечат двигатели, установленные на самом аппарате.

Кратко прочитать о научных инструментах, установленных на InSight, можно здесь.

NASA начнет прямую трансляцию, посвященную посадке InSight, в 21:00 по Киеву. Поступление сигнала, подтверждающего посадку, ожидается в 23:09 мск (время прохождения сигнала – 8 минут). Трансляция продлится до 22:30. Пресс-конференция по итогам посадки состоится не ранее завтрашнего дня.

Напомним, ранее NASA определило потенциальные места посадки марсианского зонда InSight.