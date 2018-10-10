В YouTube станет больше рекламы

Google вводит новый формат рекламы.

"Корпорация добра" провела исследование, подтверждающее очевидное: пользователей раздражают неоднократные рекламные паузы во время просмотра роликов на фирменном сервисе.

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В настоящий момент YouTube тестирует формат, который подразумевает 2 партнерских видео в начале клипа без последующих перерывов. Как минимум 1 можно будет пропустить. Тем не менее общее время просмотра PR-материалов увеличится в 2 раза.

Google уточнила, что нововведения затронут зрителей, не оформивших премиум-подписку.

Внедрение двойной рекламы в десктопную версию произойдет в этом году, в мобильную — в следующем.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис YouTube Music запустили для Украины.