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Названы самые частые причины поломки смартфонов

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Чаще все бьется дисплей.
Чаще всего у смартфонов бьется экран
Чаще всего у смартфонов бьется экран
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Компания SquareTrade, которая занимается гарантийным обслуживанием и ремонтом электроники, опубликовала результаты исследование о самых частых поломках смартфонов и цен на ремонт в США.

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66% случаев ремонта приходится на различные поломки дисплея, включая 29% на разбитые экраны и 27% на поцарапанные экраны. Всего за год в США было сломано около 50 миллионов дисплеев смартфонов. Каждый час ломается в среднем 5761 экран смартфона в США.

Следующей по частоте поломкой стал “умерший“ аккумулятор (22%), по 16% приходится на проблемы с тачскрином и сколы на кромках/углах.

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Самой распространенной причиной поломки стало случайное падение смартфона на землю. К этой категории относятся 74% случаев ремонта. Затем идут выпадение смартфона из кармана (49%), падение в воду (39%), случайное скидывание со стола или стойки (38%), падение в туалет (26%) и выпадение из сумки (22%).

Напомним, ранее ученый вывел формулу падающего смартфона.

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Теги: смартфон, ремонт, поломка, статистика
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гость  (аноним)  22.11.2018, 12:35
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гость
врут - после битых LCD и тачей идут покоцаные системные разъемы, затем утопленики, после них дохлые акб, затем сбои п/о и забытые пароли.
Как инженер сервиса по мобилкам говорю.
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