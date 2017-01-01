Утечка газа вывела из строя десятки Айфонов

Гелий может вывести iPhone из строя.

Недавно на странице издания iFixit появилась история о том, как в больнице пригорода Чикаго утечка гелия из аппарата МРТ вывела из строя всю технику Apple, оказавшуюся рядом. Поначалу массовую поломку списали на электромагнитное излучение, исходящее от аппарата. Однако проведённое расследование показало, что устройства других производителей, оказавшиеся неподалёку, не пострадали — в отличие от «яблочной» продукции.

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Как выяснилось, причиной инцидента стал жидкий гелий, который активно применяется для охлаждения компонентов аппарата МРТ. При его выходе из строя газ начал испаряться, вскоре распространившись по всему зданию.

Сотрудник госпиталя Эрик Вулдридж предположил, что проблема кроется в новых микросхемах, используемых в технике Apple вместо применявшихся ранее кварцевых компонентов. Чтобы проверить свою гипотезу о влиянии гелия на плату айфона, он провёл эксперимент, поместив iPhone 8 Plus в герметичный пакет с высокой концентрацией газа. И уже спустя восемь минут устройство зависло, потеряв работоспособность.

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“Смартфоны и умные часы Apple Watch либо полностью выходили из строя, либо очень сильно сбоили. Я поставил пострадавшие устройства на зарядку, но никаких признаков жизни многие из них так и не подали. Другие айфоны начали испытывать проблемы с подключением к сети мобильных операторов, хотя соединение по Wi-Fi оставалось стабильным“, — вспоминает Эрик Вулдридж.

В обновлённой инструкции компания Apple рассказывает, как «вылечить» пострадавший гаджет. Нужно отсоединить его от зарядного кабеля и оставить в покое примерно на неделю — за это время устройство должно окончательно проветриться и снова начать работать.

Напомним, ранее сообщалось о другом странном случае. iPhone на зарядке заказал хозяйке президентский люкс.