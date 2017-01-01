Компания даже выпустила ролик, объясняющий, почему планшет может заменить компьютер.

Компания Apple опубликовала на своём канале YouTube видеоролик, посвящённый новому планшету iPad Pro. В ролике компания объясняет причины, почему iPad Pro может выступать в качестве замены настоящему компьютеру.

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Во-первых, по словам Apple, новый iPad Pro «более мощный, чем большинство компьютеров». Планшет сочетает возможности компьютера, кинотеатра, музыкальной студии, библиотеки, камеры и сканера. Мобильное устройство можно взять с собой в дорогу и оставаясь на связи и имея под рукой рабочее место. Отдельно отмечаются простота в управлении и расширенные возможности стилуса Apple Pencil.

Apple хочет, чтобы новый iPad Pro считали компьютером 0:00 / 00:56

Напомним, представленный в октябре iPad Pro отличается не только высокой производительностью, но и новым дизайном. Он получил тонки рамки и толщина его совсем небольшая, а также блогеры выяснили, что он легко ломается.