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Apple хочет, чтобы новый iPad Pro считали компьютером

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Компания даже выпустила ролик, объясняющий, почему планшет может заменить компьютер.
iPad Pro предлагают использовать как замену компьютеру
iPad Pro предлагают использовать как замену компьютеру
скриншот видео

Компания Apple опубликовала на своём канале YouTube видеоролик, посвящённый новому планшету iPad Pro. В ролике компания объясняет причины, почему iPad Pro может выступать в качестве замены настоящему компьютеру.

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Во-первых, по словам Apple, новый iPad Pro «более мощный, чем большинство компьютеров». Планшет сочетает возможности компьютера, кинотеатра, музыкальной студии, библиотеки, камеры и сканера. Мобильное устройство можно взять с собой в дорогу и оставаясь на связи и имея под рукой рабочее место. Отдельно отмечаются простота в управлении и расширенные возможности стилуса Apple Pencil.

Apple хочет, чтобы новый iPad Pro считали компьютером
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Напомним, представленный в октябре iPad Pro отличается не только высокой производительностью, но и новым дизайном. Он получил тонки рамки и толщина его совсем небольшая, а также блогеры выяснили, что он легко ломается.

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Теги: iPad Pro, Apple
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