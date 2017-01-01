Легко ломается: Новый iPad Pro проверили на прочность

Планшет от Apple очень хрупкий.

Блогер JerryRigEverything решил отвлечься от смартфонов и проверить на прочность новенький планшет iPad Pro.

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Вопросов к тесту защитного стекла и бесполезному тесту на нагрев экрана нет — тут всё, как и у всех. А вот тест на изгиб планшет не просто не прошёл, он его откровенно провалил.

На видео хорошо видно, что блогер приложил не самое большое усилие, но даже этого оказалось достаточным, чтобы планшет попросту переломился пополам.

Да, планшет очень тонкий, но стоило ли ради этого жертвовать прочностью? Учитывая, что это планшет, для большинства людей, которые пользуются подобными устройствами исключительно дома, это не проблема. Но для тех, кто постоянно таскает планшет с собой, результаты этого теста всегда нужно держать в уме.

Новый iPad Pro проверили на прочность 0:00 / 07:51

Напомним, ранее сообщалось, что в новом iPad Pro нашли неприятную особенность - слишком много клея при сборке.