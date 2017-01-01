Слишком много клея: В новом iPad Pro нашли неприятную особенность

Ремонтировать планшет от Apple проблематично.

Специалисты iFixit продолжают разбирать новинки Apple. Теперь к ним в руки попал iPad Pro 11″.

Как только ремонтники сняли дисплей планшета, они обнаружили, что под ним расположились 4 вуфера и 4 высокочастотных динамика.

Разборка iPad Pro ifixit

Динамики и защитная панель материнской платы мешали инженерам подобраться к чипу A12X Bionic.

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Тем не менее, они смогли разобрать всю материнку и обнаружили: A12X Bionic SoC, 64 ГБ флеш-накопитель от Toshiba, две Micro RAM общим объемом 4 ГБ, контроллер NFC, модуль Wi-Fi/Bluetooth от Apple, два контроллера тачскрина от Broadcom и контроллер мощности Texas Instruments.

iFixit утверждает, что заменить аккумулятор в iPad Pro 11″ будет проблематично, но не так сложно, как в прошлых iPad. Он вклеивается в корпус с помощью шести клейких полосок.

Разборка iPad Pro ifixit

Что касается самого аккумулятора, то его емкость составила 7 812 мАч при напряжении 3,77 В. При перерасчете было обнаружено, что батарея нового планшета немного меньше, чем в 10.5-дюймовой модели: 29,45 Вт*ч против 30,8 Вт*ч.

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А что с Face ID? У него изменился форм-фактор, но компоненты остались прежними со времён iPhone X. Порт USB-C легко заменяется, он модульный.

Про Apple Pencil 2 эксперты сказали немного. Главное отличие заключается в объемной сетке, покрывающей весь «стержень» карандаша. Она позволяет ему определять, в какой именно точке пользователь касается гаджета.

Разборка iPad Pro ifixit

Итоговый рейтинг ремонтопригодности: 3/10. Такой низкий показатель появился из-за того, что по всему корпусу планшета расположено много клея, особенно около аккумулятора.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что в новый iPad Pro установили 90 магнитов.