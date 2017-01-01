В новый iPad Pro установили 90 магнитов

Инженеры Apple превзошли себя.

Журналисты решили подсчитать количество магнитов, установленных в корпус нового iPad Pro. В Pocket-lint предположили, что магнитов окажется пару штук от силы — для подключения и крепления "умной клавиатуры", стилуса и обеспечения работы некоторых функций. Однако реальность оказалась далека от ожиданий: всего под крышкой планшета нашлось место для 90 магнитов.

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Чтобы найти магниты, журналисты использовали специальную бумагу, которая и предназначена для подобных случаев. Достаточно интересное открытие с учетом того, что магниты постоянно и давно используются в современной технике. В частности, в ноутбуках они позволяют эффективнее удерживать крышку с нижней частью компьютера, магниты есть в динамиках и так далее.

iPad Pro был представлен в двух диагоналях: на 11 и 12,9 дюйма. Устройства лишились кнопки "Домой", рамки вокруг дисплея стали тоньше. Работает планшет на чипе A12X Bionic, появился USB Type-C с быстрой зарядкой. Объемы памяти — 64, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

Напомним, iPad Pro был представлен официально 30 сентября.