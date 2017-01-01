Теперь без кнопки: iPad Pro представлен официально

Выпустят сразу два варианта - на 11 и 12,9 дюймов.

Apple порадовала аудиторию, представив планшет iPad Pro— новинка действительно выглядит достойно. Девайс появится с двумя диагоналями дисплея: 11 и 12,9 дюймов. Оба планшета поддерживают Face ID, но никаких «монобровей» под камеру нет. При этом рамки вокруг экрана стали заметно тоньше, изменилась форма корпуса.

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Работает планшет на новом чипе A12X Bionic с 8-ядерным CPU и 7-ядерном GPU. В задачах, в которых задействовано одно ядро, производительность выросла до 35%, когда задействованы все — до 90%. По словам представителя Apple, графическая подсистема нового iPad Pro находится на уровне Xbox One S. К планшету можно подключать вешний дисплей с разрешением до 5K.

Новый iPad Pro можно также использовать в качестве зарядки для iPhone. Правда, кабель, необходимый для подключения устройств, в комплект не входит.

11-дюймовый планшет оценили в $800, 12,9-дюймовый - в $1000.

Напомним, ранее сообщалось, что внешний вид iPad Pro 2018 попал в Сеть за день до презентации.