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Внешний вид iPad Pro 2018 попал в Сеть за день до презентации

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На 30 октября намечена презентация Apple.
iPad Pro
iPad Pro
twitter.com/evleaks

На сегодняшний день запланирован очередной масштабный анонс новинок Apple. Ожидается, что компания представит новые iPad, ноутбук и мини-ПК Mac mini. Ну а пока до мероприятия остается еще какое-то время, известный сетевой информатор Эван Блэсс предлагает в очередной раз полюбоваться на новый iPad Pro.

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Качественная картинка все же немного маскирует само устройство – оно в чехле. Тем не менее, хорошо видно, что центральной кнопки Home нет, а вот камера TrueDepth системы Face ID, наоборот, есть. Ну а на переднем плане позирует обновленный стилус Apple Pencil.

Напомним, ранее сообщалось, что в коде iOS 12 нашли изображение нового iPad Pro.

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Теги: iPad Pro, Apple, iPad Pro 2018
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