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В коде iOS 12 нашли изображение нового iPad Pro

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Иконка раскрыла внешний вид устройства.
Предполагаемый вид iPad Pro
Предполагаемый вид iPad Pro

Соответствующая иконка с изображением будущего поколения планшетов от Apple была замечена в разделе с аккумулятором.

Иконки в iOS 12
Иконки в iOS 12

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Кажется, все слухи разом подтвердились. Планшет лишится кнопки Home и станет безрамочным. Ну почти.

Что ещё очень любопытно, так это отсутствие выреза в экране планшета. Поскольку iPad лишится физической кнопки Домой, ему на смену придёт сканер Face ID. И будет очень круто, если устройству хватит толщины имеющихся рамок для внедрения сканера распознавания лиц.

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Теги: iPad Pro, iOS 12, Apple
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Комментариев (1)
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Глод    02.08.2018, 11:33
Оценка:  0
Глод
Задолго до появления iOS и iPad был iBolit.
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