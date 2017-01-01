Apple показала новый MacBook Air с дисплеем Retina

На презентации Apple были показаны новинки.

Компания Apple представила новую версию популярного ноутбука MacBook Air, который наконец получил дисплей Retina. Его диагональ — 13,3 дюйма. Также лэптоп, следуя нынешним тенденциям, оборудован двумя USB Type-C/Thunderbolt. Рамка вокруг дисплея теперь черная, а не серебристая, как ранее. Кроме того, они стали заметно тоньше.

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Остался на месте разъем 3,5-мм для наушников. Из заметных нововведений — Touch ID, который раньше использовался только в мобильных устройствах Apple. За его работу отвечает зарекомендовавший себя чип T2. Динамики прибавили в мощности и, как утверждают в Apple, предлагают более четкий звук.

Ноутбуки получат до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1,5 ТБ, 2-ядерные процессоры Intel 8-го поколения. Толщина ноутбука уменьшилась на 10% и составляет 15,6 мм. Вес новинки - 1,25 кг.

Один из SB Type-C может использоваться для передачи картинки на внешний 5K-дисплей.

Базовая модель MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ обойдется в $1,12 тыс. — дороже, чем прошлое поколение "эйров" на старте.

MacBook Air — Lightness — Apple 0:00 / 00:39

Напомним, ранее сообщалось, что внешний вид iPad Pro 2018 попал в Сеть за день до презентации.