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Apple показала новый MacBook Air с дисплеем Retina

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На презентации Apple были показаны новинки.
Тим Кук представил новый MacBook Air
Тим Кук представил новый MacBook Air
apple.com

Компания Apple представила новую версию популярного ноутбука MacBook Air, который наконец получил дисплей Retina. Его диагональ — 13,3 дюйма. Также лэптоп, следуя нынешним тенденциям, оборудован двумя USB Type-C/Thunderbolt. Рамка вокруг дисплея теперь черная, а не серебристая, как ранее. Кроме того, они стали заметно тоньше.

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Остался на месте разъем 3,5-мм для наушников. Из заметных нововведений — Touch ID, который раньше использовался только в мобильных устройствах Apple. За его работу отвечает зарекомендовавший себя чип T2. Динамики прибавили в мощности и, как утверждают в Apple, предлагают более четкий звук.

Ноутбуки получат до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1,5 ТБ, 2-ядерные процессоры Intel 8-го поколения. Толщина ноутбука уменьшилась на 10% и составляет 15,6 мм. Вес новинки - 1,25 кг.

Один из SB Type-C может использоваться для передачи картинки на внешний 5K-дисплей.

Базовая модель MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ обойдется в $1,12 тыс. — дороже, чем прошлое поколение "эйров" на старте.

MacBook Air — Lightness — Apple
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Напомним, ранее сообщалось, что внешний вид iPad Pro 2018 попал в Сеть за день до презентации.

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Теги: MacBook Air, Apple, видео
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