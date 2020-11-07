День в истории: 4 ноября - Первый кассовый аппарат и первая подземка

В этот день, 4 ноября, произошли такие события.

Первый многоствольный пулемет

Пулемет Гатлинга Wikipedia.org

В 1862 году Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

Оригинальная конструкция Гатлинга относится к полевым орудиям, с боеприпасами на дымном порохе, с несколькими стволами, приводимыми во вращение рукоятью, и заряжается посредством металлических кассет с патронами, свободно подающимися в ствол под действием силы тяжести. Экстракция стреляных гильз происходит также под действием силы тяжести, когда ствол оказывается в нижней точке. Стрельба может вестись безостановочно до тех пор, пока не кончаются патроны либо патрон не заклинивает в стволе.

Новизна конструкции Гатлинга заключалась не во вращении стволов (подобная система была реализована значительно раньше в револьверах) и не в множественности стволов (митральеза), а именно в системе свободной подачи патронов из бункера, что позволяло неопытному расчету вести стрельбу в высоком темпе.

Первый кассовый аппарат

Кассовый аппарат popmech.ru

Изобретатель кассового аппарата Джеймс Ритти родился в городе Дайтон в Огайо в 1837 году. Отец его, Легер Ритти, эмигрировал из Эльзаса в США и открыл небольшую аптеку, где торговал различными целебными травами.

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Первый кассовый аппарат был разработан как средство против воровства. Кассиры постоянно воровали, утаивая часть выручки. Увольнение не помогало: на место нечистых на руку кассиров приходили новые, которые тоже не могли устоять перед искушением. Постоянная текучесть кадров почти разорила Ритти, и, чтобы отвлечься, он отправился в круиз по Европе.

На судне Джеймс заинтересовался могучими морскими машинами и подружился с главным механиком. В ходе экскурсии по машинному отделению он как зачарованный смотрел на автоматический счетчик оборотов гребного вала, и неожиданно ему в голову пришла мысль.

“Если этот механизм способен записывать движения гребного винта, почему нельзя сделать то же самое с деньгами?»

Идея настолько захватила Ритти, что он значительно сократил свой вояж по Европе и вскоре вернулся домой. Там Джеймс изложил свою идею брату Джону, и вместе они сконструировали примитивную машину для подсчета денег: два ряда клавиш, каждая из которых отмечала определенную сумму, и часовой циферблат с двумя стрелками (для долларов и центов). Вторую модель братья усовершенствовали, заменив циферблаты на классические диски, и именно на эту конструкцию 4 ноября 1879 года был получен патент США номер 221360.

Третья модель, названная “Неподкупный кассир Ритти“ (Ritty′s Incorruptible Cashier) уже умела показывать покупателю “пробиваемую“ сумму, а четвертая дырочками пробивала итог на бумажной ленте. Именно она и стала первым серийным кассовым аппаратом.

Первое подземное электрическое метро

Лондонское метро tripadvisor.ru

Название “метрополитен“ (метро) принято во многих странах. До сих пор подавляющее большинство действующих метрополитенов представляют собой разновидность железной дороги.

Первая подземная железная дорога была построена в Лондоне в 1863 году компанией “Метрополитен рэйлуэй“ (англ. Metropolitan Railway — букв. «столичная железная дорога»). Однако в английском языке название этой линии нарицательного характера не приобрело. Появлявшиеся вслед за тем линии метрополитена, в том числе и в Великобритании, получали другие названия. В частности, первая подземная линия в настоящее время является линией “Metropolitan“ Лондонского метро, само же метро в английском языке называется “Лондон-андеграунд“ (англ. London Underground, “лондонская подземная дорога“.

Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой тяге, которая начиная с 1890 года заменялась на электрическую. Так, 4 ноября 1890 года в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога - метро.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет Лайки и первый вертолет.