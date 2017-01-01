День в истории: Полет Лайки и первый вертолет

В это день, 3 ноября, отмечаются такие события.

Первый в мире вертолет

Поль Корню c вертолетом Wikipedia.org

Читай также: День в истории: Патент на колючую проволоку и рождение Кука

Первым человеком, поднявшимся в воздух на вертолете, был французский механик велосипедов Поль Корню. 13 ноября 1907 года он сумел, на сконструированном им вертолете, подняться вертикально в воздух на высоту 50 см и провисеть в воздухе 20 секунд.

Основное достижение Корню состояло в попытке сделать вертолет управляемым (нельзя сказать, правда, что эта попытка увенчалась полным успехом), для чего изобретатель установил под винтами специальные поверхности, которые, отражая поток воздуха от винтов, давали аппарату определенный запас маневренности. Но и этот вертолет был плохо управляемым.

Полет Лайки

Собака Лайка Wikipedia.org

В 1957 году в СССР запущен КА Спутник-2 с собакой Лайкой на борту.

Возвращение Лайки на Землю конструкцией космического аппарата не предусматривалось.

Читай также: День в истории: Первый искусственный спутник и Луна-3

Телеметрические данные показывали, что после действий перегрузок, когда уже Лайка оказалась в невесомости, частота пульса восстановилась до почти нормальных значений, двигательная активность стала умеренной, движения - непродолжительные и плавные. Но времени для нормализации пульса понадобилось в 3 раза больше, чем в наземных экспериментах. Электрокардиограмма не показала никаких патологических изменений.

Лайка была жива в течение 4 витков вокруг Земли. Из-за ошибки расчета площади спутника и отсутствия системы терморегулирования температура за это время поднялась до 40°C. Собака умерла от перегрева. Сам же спутник совершил 2370 витков вокруг Земли, затем сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года.

Специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила, что Лайка умерла из-за конструкторской ошибки, и приказала провести эксперименты с похожими условиями на Земле, в результате которых погибло еще 2 собаки

Всемирный день мужчин

Мужчины сегодня нуждаются в женском внимании freepik.com

С легкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году был введен мужской праздник, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Читай также: День в истории: Семимиллиардный житель Земли

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первого сетевого червя и самую большую летающую лодку.