Власти китайского города запустят искусственную Луну для освещения

Гигантское зеркало будет постоянно освещать город.

Власти южнокитайского города Чэнду в 2020 году планируют запустить “отражатель“, который зависнет над конкретным городом и будет бросать на Землю пятно солнечного света диаметром 10−80 километров. Таким образом, стационарный космический отражатель станет заменой ночному уличному освещению, на которое уходит немалая часть городского бюджета. Возможно, спутник даже обойдется дешевле.

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Чэнду — город с населением 11,05 млн человек, это один из крупнейших городов в Китае по численности населения. Можно представить, что на освещение городских улиц в тёмное время суток уходит немалая сумма, так что спутник вполне могут рассматривать как возможность сэкономить.



Согласно Википедии, площадь города Чэнду составляет 12 390 км², что соответствует окружности с диаметром примерно 125 км. То есть даже при максимальном желании собственный спутник-отражатель не осветит всю территорию города целиком. Очевидно, предполагается освещать только центр.



People’s Daily пишет, что идею запуска собственной “искусственной Луны“ озвучил Ву Чуньфэн (Wu Chunfeng), председатель Научно-исследовательского института аэрокосмических наук и технологий систем микроэлектроники в Чэнду (Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute) в выступлении на конференции по всеобщим национальным инновациям и предпринимательской активности.

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Спутник освещения сконструирован так, чтобы дополнить или даже заменить естественную Луну ночью. Яркость «искусственной Луны» предусмотрена в восемь раз больше, чем реальной. Она будет достаточно яркой, чтобы заменить уличные фонари освещения.



При общем диаметре от 10 до 80 километров точные границы светового пятна можно будет регулировать в пределах нескольких десятков метров, сдвигая его в ту или другую сторону в случае необходимости.



Китайские инженеры говорят, что идею искусственной Луны позаимствовали у французского художника, который представлял себе подвешенное над землей ожерелье из зеркал, которое может круглый год отражать солнечный свет, освещая улицы Парижа.



Тестирование спутника освещения началось несколько лет назад, а теперь технология, наконец, созрела для коммерческого использования, сказал Ву Чуньфэн.

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Идея вполне разумная, хотя некоторые скептики выражают обеспокоенность по поводу того, что постоянно присутствующий в небе отражённый свет может оказывать неблагоприятное воздействие на повседневную жизнь некоторых животных и астрономические наблюдения. Но нужно понимать, что жители мегаполисов и так живут в условиях постоянного освещения и шума, который не прекращается круглые сутки, так что для них такие условия проживания вполне привычны. “Искусственная Луна“ не привносит здесь ничего нового, просто способ освещения несколько изменяется.



Директор Института оптики Аэрокосмической школы Харбинского технологического института Кан Вейминь (Kang Weimin) добавил, что свет со спутника будет не очень ярким, а скорее похож на освещение в сумерках, так что он не должен повлиять на нормальную активность животных или биоритмы людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии собрали огромное искусственное Солнце, оно ярче обычного в 10000 раз.